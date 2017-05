HSV in Rotenburg: "Keine grün-weiße Luft"

NDR 2 - 04.05.2017 14:33 Uhr Autor/in: Nickelsen, Mats

Der HSV hofft, in Rotenburg an der Wümme die Wende zum Klassenerhalt einzuleiten. Rotenburg? Das ist doch eigentlich "Werder-Land"! Den kriselnden Hamburgern fehlt es trotzdem an nichts.