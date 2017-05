Stand: 13.05.2017 13:09 Uhr

Unwetterwarnung: Starkregen, Hagel und Sturm

Vorweg die gute Nachricht: In Norddeutschland bleibt es relativ warm. Vor allem für das südliche Niedersachsen und den Osten Vorpommerns sagen die Experten für heute Temperaturen von bis zu 23 Grad Celsius voraus. Auch die Sonne soll sich ab und zu zeigen. Gleichzeitig warnten die Meteorologen des Instituts für Wetter- und Klimakommunikation im Gespräch mit NDR.de aber vor heftigen Gewittern. Sie sollen sich ab dem Vormittag langsam entlang der Elbe ausbreiten und dann auch Hamburg und Schleswig-Holstein erreichen. Auch mit Starkregen, Hagel und Sturmböen wird gerechnet.

Unwetterwarnung für Niedersachsen, MV bleibt verschont

Für den Nordosten Niedersachsens warnte der Deutsche Wetterdienst bis 14 Uhr vor Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter, Sturmböen bis 85 Stundenkilometern und Hagel mit einer Körnergröße bis zu zwei Zentimeter.

Allein Mecklenburg-Vorpommern bleibt erst mal von der Schlecht-Wetter-Front verschont. Dort soll es erst in der Nacht zu Sonntag stürmisch werden. Die genauen Aussichten erfahren Sie in der NDR Wettervorhersage.

Zur ESC-Party in Hamburg lieber Regensachen mitnehmen

Kalt erwischen könnte das erwartete Unwetter die Fans des Eurovision Song Contests. Um 19 Uhr startet in Hamburg an der Reeperbahn die große ESC-Party - organisiert vom Norddeutschen Rundfunk. Wie in den vergangenen Jahren stimmen nationale und internationale Topacts auf das Finale ein, das im Anschluss auf einer Großleinwand übertragen wird. Dieses Mal stehen in Hamburg unter anderem Helene Fischer, ESC-Gewinnerin Nicole und Joy Denalane auf der Bühne. Zwar sollen die Gewitter vor allem zwischen 14 und 18 Uhr über Hamburg hinwegfegen. Aber auch später sind Schauer und Gewitter möglich. Für die ESC-Fans heißt das also wie in den vergangenen Jahren: sicherheitshalber Regenjacken und Schirme mitbringen.

Auch die kommenden Tage wenig Sonnenschein

Am Sonntag sind im Norden ebenfalls Schauer und Gewitter möglich. Die Sonne zeigt sich dann wohl nur Richtung Nordsee und dänischer Grenze. Und auch für die kommende Woche ist kaum Besserung in Sicht. Es bleibt durchwachsen. Immerhin soll es dann aber weniger regnen.

