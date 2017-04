Stand: 17.04.2017 21:46 Uhr

Viele Staus durch Oster-Rückreisewelle

Nach einem ruhigen Ostersonntag auf Norddeutschlands Straßen hat am Ostermontag die Rückreisewelle für verstopfte Autobahnen gesorgt. Es gab etliche Staus im Norden: Nachdem es um die Mittagszeit auf der A 1 im Hamburger Raum zwischen Öjendorf und Stillhorn nur schleppend voranging, staute es sich am Nachmittag und Abend an etlichen Stellen in ganz Norddeutschland. Unter anderem auf der A 1 Bremen Richtung Osnabrück. Dort stockte der Verkehr zwischen Lohne/Dinklage und Bramsche zeitweise auf 20 Kilometern. Auf der A 7 herrschte in Richtung Hamburg zwischen Schwarmstedt und Bad Fallingbostel zwölf Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. Die A 2 Richtung Dortmund musste wegen mehrerer Unfälle zwischen Bad Eilsen und Veltheim gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf bis zu 15 Kilometern. Außerdem behinderten am späten Nachmittag Hagelschauer und Glätte den Verkehr auf der A 7 im Raum Flensburg und auf der A 20 Rostock Richtung Stettin zwischen Anklam und Altentreptow und dem Rastplatz Ravensmühle und Pasewalk-Süd. Dort ereigneten sich mehrere Unfälle. Aktuelle Verkehrsmeldungen finden Sie hier.

Baustellen verschärften die Situation

Der ADAC hatte vor allem für den Nachmittag am Ostermontag vor Staus gewarnt. Der Grund war der Rückreiseverkehr nach dem langen Oster-Wochenende, in Hessen enden zudem die Osterferien. Etliche Baustellen auf der A 1 und der A 7 im Norden verschärften die Verkehrslage zusätzlich.

Videos 02:00 min Stau und schlechtes Wetter zum Osterwochenende 13.04.2017 14:00 Uhr NDR//Aktuell Trotz des angekündigten Regens nutzen viele Menschen das lange Osterwochenende für Ausflüge und Reisen. Der ADAC rät, den Ostermontag als Rückreisetag zu vermeiden. Video (02:00 min)

Zu Beginn der Osterfeiertage hatte es vor allem am Gründonnerstag erhebliche Verkehrsbehinderungen gegeben. Besonders Schleswig-Holstein und die Region Hamburg waren betroffen. Am Karfreitag bildeten sich auf den Autobahnen 1 und 7 Staus und stockender Verkehr auf einer Gesamtlänge von bis zu 100 Kilometern. Am Sonnabend gab es dann nur wenig Behinderungen auf den Straßen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise für die Straßen im Norden - die aktuelle Verkehrslage in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. mehr Ostern: Tipps für schöne Feiertage Vier freie Tage am Stück: Ostern lädt zum Entspannen und Genießen ein. Mit unseren Rezepten, Deko-Ideen und Ausflugstipps wird das Fest noch schöner. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 17.04.2017 | 21:00 Uhr