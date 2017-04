Stand: 13.04.2017 19:10 Uhr

Osterverkehr: Schritttempo auf der Autobahn

Der Osterurlaub hat für viele Reisende mit erheblichen Verkehrsbehinderungen begonnen. Wie vom ADAC befürchtet, ging es heute Nachmittag vielerorts auf den Autobahnen nur schleppend voran. Gegen 16 Uhr gab es in Norddeutschland Stau oder stockenden Verkehr auf einer Gesamtlänge von 100 Kilometern. Vor allem Schleswig-Holstein und die Region Hamburg waren betroffen: Auf der A 7 etwa gab es einen 14 Kilometer langen Stau zwischen Waltershof und Schnelsen in Fahrtrichtung Norden. Bis zum Abend entspannte sich die Lage auf den Straßen aber. Gegen 19 Uhr meldete das NDR Verkehrsstudio noch 40 Kilometer Stau oder stockenden Verkehr für den Norden.

Die aktuellen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland finden Sie im NDR Verkehrsstudio.

Stau und schlechtes Wetter zum Osterwochenende NDR//Aktuell - 13.04.2017 14:00 Uhr Trotz des angekündigten Regens nutzen viele Menschen das lange Osterwochenende für Ausflüge und Reisen. Der ADAC rät, den Ostermontag als Rückreisetag zu vermeiden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch morgen soll es voll werden

In Mecklenburg-Vorpommern blieb das Oster-Verkehrschaos am Donnerstag den ganzen Tag über aus. Voll sei es laut Polizei nur auf den Parkplätzen der Einkaufszentren gewesen, ansonsten sei die Lage auf den Straßen entspannt.

Auch am Karfreitag drohen längere Staus. Wer das Stop and Go auf den Autobahnen hinter sich gelassen habe, werde auf den Küstenstraßen an Nord- und Ostsee ebenfalls dichten Verkehr vorfinden, sagte Hans Duschl vom ADAC Hansa. Erst am Sonnabend werde sich die Verkehrslage rund um Hamburg beruhigen. Die Rückreisewelle wird vor allem für den Ostermontag und den Dienstag nach den Feiertagen erwartet.

Weitere Informationen mit Video Osterwetter: Vier Jahreszeiten an einem Tag Für die Eiersuche im Freien sollten sich die Norddeutschen wetterfest anziehen. Zu Ostern präsentiert sich das Wetter mal sonnig, mal kühl und nass - kurzum: Es wird wechselhaft. mehr

An Verpflegung und Getränke denken

Autofahrer sollten sich schon vor dem Einsteigen in das Auto darauf einstellen, dass die Ankunftzeit des Navigationssystems nicht eingehalten werden kann. Es sollten Snacks und Getränke mitgenommen werden und Spiele oder Hörbücher für die Beschäftigung der Kinder", sagte Duschl vom ADAC. Aber am wichtigsten ist es bereits bei stockendem Verkehr eine Rettungsgasse zu bilden."

Wartezeiten vor den Fähren

Nicht nur auf den Straßen, auch auf den Fähren zu den Inseln und Halligen im Wattenmeer wird es über Ostern eng. Obwohl die meisten Urlauber bereits am vergangenen Wochenende angereist seien und die Abfahrten ab Dagebüll mehr als verdoppelt worden seien, müsse mit Wartezeiten gerechnet werden, sagt Heiko Litschke von der Wyker Dampfschiffs-Reederei. Doch er ist sicher: "Jeder kommt rüber." Für die Straßen gilt ebenfalls: Jeder kommt an - fragt sich nur wann.

Urlauber strömen auf die Ostfriesischen Inseln Nordmagazin - Land und Leute - 13.04.2017 18:00 Uhr Tausende Urlauber zieht es zu Ostern an die Nordseeküste und auf die Ostfriesischen Inseln. Damit alle rechtzeitig ans Ziel kommen, setzen die Reedereien zusätzliche Fähren ein.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise für die Straßen im Norden - die aktuelle Verkehrslage in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. mehr Ostern: Tipps für schöne Feiertage Vier freie Tage am Stück: Ostern lädt zum Entspannen und Genießen ein. Mit unseren Rezepten, Deko-Ideen und Ausflugstipps wird das Fest noch schöner. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 13.04.2017 | 12:00 Uhr