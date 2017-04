Stand: 11.04.2017 12:00 Uhr

Oster-Reiseverkehr: "Es wird extrem voll"

In den meisten Bundesländern laufen die Osterferien bereits - und nun stehen die Feiertage vor der Tür. Auf den Autobahnen im Norden ist mit langen Staus zu rechnen. "Es wird extrem voll", sagte Hans Duschl vom ADAC Hansa am Dienstag auf Anfrage von NDR.de. Besonders der Ballungsraum Hamburg sei betroffen. "Die üblichen Verdächtigen" seien wegen der zahlreichen Baustellen die A 1 und die A 7. Bereits am vergangenen Wochenende gab es zeitweise 18 Kilometer Stau auf der A 7 zwischen Berkhof und Bad Fallingbostel. Das könne sich wiederholen.

Erst Verkehrsmeldungen, dann Abfahrt

Duschl rät norddeutschen Autofahrern, den Vorteil der kurzen Anfahrtswege an Nord- und Ostsee zu nutzen und früh loszufahren, bevor die Urlauber aus dem Süden die Straßen im Norden erreicht haben. Der ADAC Schleswig-Holstein appelliert an die Autofahrer, nicht einfach loszufahren, sondern sich vorab über die Verkehrslage zu informieren. Die aktuellen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland finden Sie im NDR Verkehrsstudio.

Gründonnerstag wird es am vollsten

"Mittwoch und Gründonnerstag sind ganz ungünstige Tage, um irgendwo hinzufahren", meint Ulf Evert vom ADAC Schleswig-Holstein in Kiel. Bundesweit dürfte es vor allem in den Ballungsräumen und auf den Fernstrecken in Richtung Alpen und Süden zu Staus kommen. Der Start in das lange Oster-Wochenende sei alljährlich mit Verkehrsbehinderungen verbunden, heißt es beim ADAC. Allerdings hätten Autofahrer im vergangenen Jahr bereits Lehren gezogen: Viele seien auf den Mittwoch oder den Freitag ausgewichen. Damit habe sich im vergangenen Jahr die Stausituation am Gründonnerstag im Vergleich zu früheren Jahren etwas entspannt.

An Verpflegung und Getränke denken

Autofahrer sollten sich schon vor dem Einsteigen in das Auto darauf einstellen, dass die Ankunftzeit des Navigationssystems nicht eingehalten werden kann. Es sollten Snacks und Getränke mitgenommen werden und Spiele oder Hörbücher für die Beschäftigung der Kinder. "Aber am wichtigsten ist es bereits bei stockendem Verkehr eine Rettungsgasse zu bilden", so der ADAC-Sprecher. Am Ostersonntag müsste sich die Staulage dann ein wenig entspannen.

Die Rückreisewelle wird vor allem für den Ostermontag und den Dienstag nach den Feiertagen erwartet.

Nur wenige Staus trotz Ferienstarts Hallo Niedersachsen - 07.04.2017 19:30 Uhr In zwölf Bundesländern haben die Osterferien begonnen, doch trotz der einsetzenden Reisewelle blieben größere Staus und Unfälle aus, wie Reporter Matthias Schuch berichtet.







Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 08.04.2017 | 13:00 Uhr