Osterferien: Es stockt auf den Autobahnen

Mit Beginn der Osterferien in zwölf Bundesländern wird es heute auf vielen Straßen im Norden wieder eng: Am Sonnabendmorgen stockte der Verkehr bereits auf Teilbereichen der A 1 und der A 7 im Norden. Auf der A 7 zwischen Berkhof und Bad Fallingbostel bildete sich wegen Bauarbeiten ein 15 Kilometer langer Stau, im weiteren Verlauf gibt es kurz vor der dänischen Grenze derzeit vier Kilometer Stau. Auch auf der A 1 bei Bremen/Brinkum und rund um Hamburg stockt der Verkehr. Die aktuellen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland finden Sie im NDR Verkehrsstudio.

Nur wenige Staus trotz Ferienstarts Hallo Niedersachsen - 07.04.2017 19:30 Uhr In zwölf Bundesländern haben die Osterferien begonnen, doch trotz der einsetzenden Reisewelle blieben größere Staus und Unfälle aus, wie Reporter Matthias Schuch berichtet.







Bereits am Freitag Stau

Am Freitagnachmittag hatte sich der Verkehr bereits unter anderem auf der A 1 zwischen Bremer Kreuz und Brinkum auf einer Länge von bis zu 13 Kilometern gestaut. Auch rund um Hamburg kam der Verkehr etwa auf der A 1 zwischen Maschener Kreuz und Stillhorn sowie auf der A 7 zwischen Quickborn und Stellingen zum Erliegen.

Volle Straßen Richtung Norden und Ostsee

Prognosen des ADAC zufolge ist die Staugefahr im Ballungsraum Hamburg am größten, außerdem verschärfen die zahlreichen Baustellen der A 7 zwischen Hamburg und Bordesholm und auf der A 1 die Lage im Oster-Reiseverkehr. Auch auf den Zubringern zur Ostsee wie der B 96 und der B 109 könnte es voll werden. Am Sonntag dürften dann noch einige Tagesausflügler an Nord- und Ostsee dazukommen, wenn es wie erwartet frühlingshaft schön wird.

Auch Norddeutsche sollten früh losfahren

Hans Duschl vom ADAC Hansa rät norddeutschen Autofahrern, den Vorteil der kurzen Anfahrtswege an Nord- und Ostsee zu nutzen und früh loszufahren, bevor die Urlauber aus dem Süden die Straßen im Norden erreicht haben. Der ADAC Schleswig-Holstein appelliert an die Autofahrer, nicht einfach loszufahren, sondern sich vorab über die Verkehrslage zu informieren.

Gründonnerstag wird es am vollsten

Der Haupt-Reiseverkehr wird sich dann in der nächsten Woche abspielen: "Mittwoch und Gründonnerstag sind ganz ungünstige Tage, um irgendwo hinzufahren", betont Ulf Evert vom ADAC Schleswig-Holstein in Kiel. Bundesweit dürfte es vor allem in den Ballungsräumen und auf den Fernstrecken in Richtung Alpen und Süden zu Staus kommen. Der Start in das lange Osterwochenende sei alljährlich mit Verkehrsbehinderungen verbunden, heißt es beim ADAC in München. Allerdings hätten Autofahrer im vergangenen Jahr bereits Lehren gezogen: Viele seien auf den Mittwoch oder den Freitag ausgewichen. Damit habe sich im vergangenen Jahr die Stausituation am Gründonnerstag im Vergleich zu früheren Jahren etwas entspannt.

Die Rückreisewelle wird vor allem für den Ostermontag und den Dienstag nach den Feiertagen erwartet.

