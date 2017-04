Stand: 13.04.2017 12:54 Uhr

Oster-Reisewelle rollt - erste Staus im Norden

Wer über die Oster-Tage mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf Behinderungen auf Norddeutschlands Autobahnen einstellen. Wie vom ADAC befürchtet, geht es bereits heute am Gründonnerstag, dem Hauptanreisetag, teilweise schleppend voran. So wie zur Stunde auf der A 7 Richtung Hamburg zwischen Schleswig-Jagel und Rendsburg-Büdelsdorf. Nach einem Unfall gibt es dort 11 Kilometer Stau. Auch auf der A 1 Richtung Osnabrück zwischen Holdorf und Bramsche staut sich der Verkehr wegen eines Unfalls auf 15 Kilometern. Die aktuellen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland finden Sie im NDR Verkehrsstudio.

Staugefahr in MV: Nadelöhre im Osterverkehr Nordmagazin - 12.04.2017 19:30 Uhr Für die Oster-Feiertage steht Mecklenburg-Vorpommern der erste große Urlauber-Ansturm bevor. Besonders an der Küste kann es eng werden. Stauschwerpunke auf einen Blick.







Auch morgen soll es voll werden

Auch am Karfreitag drohen längere Staus. Wer das Stop and Go auf den Autobahnen hinter sich gelassen habe, werde auf den Küstenstraßen an Nord- und Ostsee ebenfalls dichten Verkehr vorfinden, sagte Hans Duschl vom ADAC Hansa. Erst am Sonnabend werde sich die Verkehrslage rund um Hamburg beruhigen. Die Rückreisewelle wird vor allem für den Ostermontag und den Dienstag nach den Feiertagen erwartet.

Der Start in das lange Oster-Wochenende sei alljährlich mit Verkehrsbehinderungen verbunden, heißt es beim ADAC. Allerdings hätten Autofahrer im vergangenen Jahr bereits Lehren gezogen: Viele seien auf den Mittwoch oder den Freitag ausgewichen. Damit habe sich im vergangenen Jahr die Stausituation am Gründonnerstag im Vergleich zu früheren Jahren etwas entspannt.

An Verpflegung und Getränke denken

Autofahrer sollten sich schon vor dem Einsteigen in das Auto darauf einstellen, dass die Ankunftzeit des Navigationssystems nicht eingehalten werden kann. Es sollten Snacks und Getränke mitgenommen werden und Spiele oder Hörbücher für die Beschäftigung der Kinder", sagte Duschl vom ADAC. Aber am wichtigsten ist es bereits bei stockendem Verkehr eine Rettungsgasse zu bilden."

Wartezeiten vor den Fähren

Nicht nur auf den Straßen, auch auf den Fähren zu den Inseln und Halligen im Wattenmeer wird es über Ostern eng. Obwohl die meisten Urlauber bereits am vergangenen Wochenende angereist seien und die Abfahrten ab Dagebüll mehr als verdoppelt worden seien, müsse mit Wartezeiten gerechnet werden, sagt Heiko Litschke von der Wyker Dampfschiffreederei. Doch er ist sicher: "Jeder kommt rüber." Für die Straßen gilt ebenfalls: Jeder kommt an - fragt sich nur wann.

