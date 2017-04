Stand: 17.04.2017 11:21 Uhr

Oster-Verkehr: Die Rückreisewelle rollt an

Nachdem am Ostersonntag auf den Autobahnen im Norden überwiegend freie Fahrt herrschte, dürfte es heute vielerorts wieder eng werden. Am Vormittag stockte es unter anderem bereits auf der A 1 zwischen Dreieck Hamburg-Billstedt und dem Kreuz Hamburg-Süd auf einer Länge von sechs Kilometern. Auf der A 7 zwischen Soltau-Süd und Bad Fallingbostel kam es nach einem Unfall zu Behinderungen. Stau gibt es zudem auf der A 19 Berlin-Rostock zwischen Linstow und Waren. Aktuelle Verkehrsmeldungen finden Sie hier.

Baustellen verschärfen die Situation

Der ADAC hatte vor allem für heute Nachmittag vor Staus gewarnt. Der Grund ist die Rückreisewelle nach dem langen Oster-Wochenende, in Hessen enden zudem die Herbstferien. Etliche Baustellen auf der A 1 und der A 7 im Norden verschärfen die Verkehrslage zusätzlich.

Videos 02:00 min Stau und schlechtes Wetter zum Osterwochenende 13.04.2017 14:00 Uhr NDR//Aktuell Trotz des angekündigten Regens nutzen viele Menschen das lange Osterwochenende für Ausflüge und Reisen. Der ADAC rät, den Ostermontag als Rückreisetag zu vermeiden. Video (02:00 min)

Zu Beginn der Osterfeiertage hatte es vor allem am Gründonnerstag erhebliche Verkehrsbehinderungen gegeben. Besonders Schleswig-Holstein und die Region Hamburg waren betroffen. Am Karfreitag bildeten sich auf den Autobahnen 1 und 7 Staus und stockender Verkehr auf einer Gesamtlänge von bis zu 100 Kilometern. Am Sonnabend gab es dann nur wenig Behinderungen auf den Straßen.

An Verpflegung und Getränke denken

Wer bei der Rückreise vom Osterurlaub mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich schon vor dem Einsteigen darauf einstellen, dass die Ankunftszeit des Navigationssystems möglicherweise nicht eingehalten wird. "Daher sollten Snacks und Getränke mitgenommen werden und Spiele oder Hörbücher für die Beschäftigung der Kinder", sagte Hans Duschl vom ADAC. "Aber am wichtigsten ist es bereits bei stockendem Verkehr eine Rettungsgasse zu bilden."

