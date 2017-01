Stand: 26.01.2017 10:11 Uhr

Von der Leyen: "Gorch Fock" bleibt

Das Segelschulschiff "Gorch Fock" wird weitersegeln. Diese Entscheidung zu Gunsten der Bark hat Verteidigunsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in Berlin bekannt gegeben. Bislang war die Zukunft der "Gorch Fock" ungewiss, da die Reparaturkosten enorm gestiegen sind. Das in die Jahre gekommene Segelschulschiff soll mit Millionenaufwand instandgesetzt werden und noch etwa 15 Jahre der Deutschen Marine zur Verfügung stehen.

"Gorch Fock" darf vorerst weitersegeln Schleswig-Holstein Magazin - 25.01.2017 19:30 Uhr Eine Stilllegung ist vom Tisch: Die "Gorch Fock" soll offenbar repariert werden und noch einige Jahre fahren, bevor sie durch ein neues Segelschulschiff ersetzt wird.







Kosten: 35 Millionen Euro

Das Schiff liegt seit einem Jahr im Dock bei Bredo in Bremerhaven. Die Kostenerwartungen für Reparaturen haben sich seitdem mehr als verdreifacht und werden inzwischen auf 35 Millionen Euro geschätzt. Immer wieder tauchten neue Schäden auf - zuletzt alte Kabelkanäle, die seit dem Stapellauf nie erneuert wurden. Bereits zwölf Millionen Euro sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums im vergangenen Jahr für Reparaturen geflossen. Wegen der hohen Kosten war über eine Stilllegung des Schiffes diskutiert worden. Um Geld zu sparen, sollen nach Informationen von NDR 90,3 auch Kadetten aus anderen europäischen Ländern auf dem Dreimaster ausgebildet werden.

Ministerin muss noch unterschreiben

Ein Sprecher von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen in Berlin wollte den Bericht nicht kommentieren. Er wiederholte lediglich seine Ankündigung vom Vortag, dass noch in dieser Woche eine Entscheidung fallen werde. "Es fehlt noch der grüne Haken der Ministerin unter der Vorlage", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens. Von der Leyen wolle die Marine-Obleute des Verteidigungsausschusses am Donnerstagabend über ihre Entscheidung unterrichten. Gädechens ist Marine-Obmann der CDU.

Wehrbeauftragter: "Wahrzeichen der Marine"

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), hatte am Dienstag die besondere Bedeutung des Schulschiffes für die Ausbildung unterstrichen. Außerdem sei es "ein Symbol, ein Wahrzeichen" der Marine und "ein Botschafter für Deutschland", so Bartels. "Wenn es geht, das Schiff weiter zu betreiben, die teurer gewordene Reparatur zu machen, dann wäre ich sehr dafür, dass man die 'Gorch Fock' behält - sicher nicht zu jedem Preis", sagte der langjährige Kieler Bundestagsabgeordnete. Außerdem sei seit dem tödlichen Unfall einer Kadettin viel Geld in die Sicherheit und Technik geflossen.

Marine bildet Offiziere aus

Das Schiff ist der Marineschule Mürwik in Flensburg unterstellt. Heimathafen ist Kiel. Seit Jahrzehnten wird auf dem Dreimaster der Offiziersnachwuchs ausgebildet. Etwa 15.000 Männer und Frauen der Marine - darunter praktisch alle Offiziersanwärter - haben ihre seemännische Basisausbildung auf der Bark absolviert. Schiff und Besatzung legten mehr als 750.000 Seemeilen zurück. Das entspricht etwa 35 Erdumrundungen. Seitdem das Schiff in der Werft ist, muss die Marine schweren Herzens ausweichen.

