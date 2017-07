Stand: 21.07.2017 18:02 Uhr

Travemünder Woche eröffnet - Sport trifft Livemusik

Auf dem Wasser hochkarätiger Segelsport und an Land beste Unterhaltung: Die Travemünder Woche ist mit dem traditionellen Kommando "Heißt Flagge" durch Lübecks Stadtpräsidentin Gabriele Schopenhauer (SPD) am Freitag eröffnet worden. Damit gab sie das offizielle Startsignal für die zehntägige Land- und Segelveranstaltung. "Jedes Jahr ist es ein feierlicher Akt - und damit beginnt die schönste Jahreszeit", sagte Schopenhauer. Für sie sei es das schönste Segeln in Schleswig-Holstein. Schopenhauer vertrat Bürgermeister Bernd Saxe (SPD), der kurzfristig wegen einer Erkrankung absagen musste und an der Eröffnung nicht teilnehmen konnte.

Dichtes Gedränge bei der Travemünder Woche Schleswig-Holstein Magazin - 21.07.2017 19:30 Uhr Bei bestem Sommerwetter ist es gleich am ersten Tag der Travemünder Woche voll. Der Stand ganz im Zeichen der jungen Segler. Lisa Knittel hat sich unter das Volk gemischt.







Ministerpräsident erstmals zu Gast

Schirmherr und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) war erstmals Gast bei der Eröffnung und wünschte Seglern und Besuchern spannende Wettkämpfe. Besucher können sich im 128. Jahr der Travemünder Woche auf insgesamt rund 1.500 Segler aus 20 Nationen freuen, die um Pokale und Preisgelder kämpfen. Schwerpunkt ist in diesem Jahr die Deutsche Jugend - und die Jüngstenmeisterschaft mit rund 900 Teilnehmern.

Sportlich gesehen gibt es drei Schwerpunkte: "Die Segel-Bundesliga am Wochenende, das Seesegeln auf Kurz-, Mittel- und Langstrecke und die Jugendmeisterschaften, die von Montag an laufen", sagte Wettkampfleiter Brian Schweder. "Die Jugend wird draußen trainieren und den Großen - der Bundesliga - zugucken und Ambitionen zeigen, vielleicht auch einmal in der Bundesliga zu segeln", meinte Schweder.

Landprogramm in neuem Gewand

"Keine Travemünder Woche ohne Hauptbühne. Die steht jetzt vor dem Lotsenturm und spielt jetzt Richtung Wasser", erklärt Organisator Uwe Bergmann. Hier können sich die Gäste auf spannende Darbietungen freuen. Verschiedene Bands wie beispielsweise "Jeden Tag Silvester" sorgen für die musikalische Unterhaltung.

Neues Sicherheitskonzept

Bei der Travemünder Woche will die Polizei nach Angaben eines Sprechers die Zahl der eingesetzten Beamten nochmals erhöhen - und das nicht nur zu Lande, sondern auch zu Wasser. Eine genaue Zahl nannte er jedoch nicht. Bei der Travemünder Woche 2016 waren insgesamt bis zu 400 Beamte im Einsatz. Die Regattawoche gilt als zweitgrößte Segelsportveranstaltung Schleswig-Holsteins nach der Kieler Woche, auch dort hatte man die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Quergestellte Lastwagen, Betonsperren und gefüllte Schüttcontainer sollen die Zufahrten zum Veranstaltungsgelände blockieren. Für den für Lieferverkehr und Rettungsfahrzeuge soll es allerdings jederzeit möglich sein, auf das Gelände zu kommen.

