Stand: 26.04.2017 19:18 Uhr

Wirbel um Beleidigungs-Vorwurf gegen Günther

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) und Herausforderer Daniel Günther (CDU) haben sich am Dienstagabend im NDR Fernsehen ein einstündiges Rede-Duell zur Landtagswahl am 7. Mai geliefert - und dabei Fragen der Zuschauer beantwortet. Kurz vor dem Ende der Sendung in der Wahlarena in Lübeck sorgte eine Frau aus dem Publikum mit einem Vorwurf an Daniel Günther für Irritationen. Gabriele Schwohn behauptete, dass der CDU-Spitzenkandidat die Gewerkschaftlerin einmal im Landtag als "ver.di-Schlampe" bezeichnet habe. Noch in der Sendung wies der 43-Jährige den Vorwurf zurück. Er nannte ihn "ungeheuerlich". Das gehöre nicht zu seinem Vokabular, sagte Günther.

"Sie haben mich mal ver.di-Schlampe genannt" 25.04.2017 21:00 Uhr Schwerer Vorwurf in der Wahlarena im NDR Fernsehen: Zuschauerin Gabriele Schwohn beschuldigte CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther, sie zuvor als "ver.di-Schlampe" beschimpft zu haben.







1,29 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

CDU fordert Entschuldigung von Stegner und Albig

Der NDR habe unmittelbar nach der Sendung im Internet klargestellt, "dass die Dame ihre Behauptung nicht belegen konnte", sagte CDU-Landesvize Tobias Koch. Er kritisierte heute aber scharf, dass die Frau überhaupt als Zuschauerin in der Wahlarena war. Sein Vorwurf: Sie sei Mitglied des Kreisvorstands der Flensburger SPD - und damit in einer vergleichsweise hohen Funktion. Sie hätte nicht im Studio sein dürfen. Albig habe sie gekannt und sich nicht von ihren "derart haltlosen Anschuldigungen" distanziert.

Das fordert die CDU nun nachträglich. Koch will, dass sich Ministerpräsident Albig und SPD-Landeschef Ralf Stegner öffentlich vom Verhalten der Frau distanzieren. Die SPD sieht jedoch keinen Grund, sich zu äußern. Die Sozialdemokraten erklärten, man habe vorab weder Einfluss auf die Auswahl des Publikums noch Kenntnis davon gehabt. Alles Weitere müssten CDU und ver.di untereinander klären.

Großteil des Publikums mithilfe von Infratest dimap ausgewählt

Die Teilnehmer der Wahlarena wurden größtenteils von Infratest dimap ausgesucht, um ein repräsentatives Abbild der wahlberechtigten Bevölkerung Schleswig-Holsteins herzustellen. Darüber hinaus konnten sich Wahlberechtigte mit ihren Fragen für die Teilnahme über ein Formular auf NDR.de bewerben. "Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Wahlarena werden vom NDR eingeladen. Parteien sind an der Auswahl nicht beteiligt", sagte NDR Pressesprecher Ralf Pleßmann: "Die Wahlarena-Redaktion bemüht sich, Mandatsträger von Parteien und Interessenverbänden von der Teilnahme auszuschließen, wenn es sich dabei um landespolitisch relevante Ämter handelt. Ein kommunalpolitisches Engagement in einer Partei zählt nach Auffassung des NDR nicht als Ausschlusskriterium."

Kein schriftlicher Beweis

Gabriele Schwohn hat sich bisher nicht von ihrem Vorwurf distanziert. Sie wurde direkt nach der Sendung vom NDR um Auskunft gebeten, wie die von ihr erwähnte frühere Begegnung mit Daniel Günther konkret verlaufen sei. "Es wurde dabei klar, dass es für den von ihr erhobenen Vorwurf keinen Beweis im Sinne eines schriftlichen Protokolls gibt", erklärte Pleßmann weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2017 | 18:00 Uhr