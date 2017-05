Stand: 07.05.2017 22:06 Uhr

Wie die Parteien Party machen - oder auch nicht

An einem Wahlabend gibt es Gewinner und Verlierer - so ist es auch bei der Landtagswahl 2017 in Schleswig-Holstein. CDU und FDP sind im Freudentaumel. Als Wahlsieger können sich nach einem starken Abschneiden auch Grüne und FDP fühlen. Tristesse herrscht dagegen bei der SPD. Der SSW muss wohl in die Opposition. Ein Stimmungsbericht von den Wahlpartys der Parteien.

SPD ist entsetzt - CDU, FDP und Grüne jubeln NDR//Aktuell - 08.05.2017 00:30 Uhr Schleswig-Holstein hat gewählt: Die Reaktionen nach den ersten Hochrechnungen gehen weit auseinander. Doch noch ist der Ausgang der Wahl nicht eindeutig geklärt.







CDU feiert Günther: "Das ist dein Tag"

Bei der CDU hatten sie den Wahlsieg wohl erwartet und sich deswegen ein besonders sonniges Plätzchen zum Feiern besorgt - in der Seebar an der Kieler Förde. Als um 18 Uhr die erste Prognose über den Bildschirm flimmert, herrscht Stimmung wie in einem Fußballstadion. Durch die Bar schallen immer wieder "Daniel, Daniel"-Rufe. Etwa 300 Leute haben sich hier versammelt und wollen nach der guten Prognose nur ihren Spitzenkandidaten sehen: "Daniel Günther Ministerpräsident" - auch dieser Sprachchor schallt durch die Bar.

Vor dem Interview-Marathon im Landeshaus schaut er noch einmal in der Bar vorbei und bedankt sich für den Empfang: "Das ist ein guter Tag für Schleswig-Holstein, ein guter Tag für die CDU in Schleswig-Holstein, meine Freunde." Ein Parteifreund brüllt zurück: "Das ist Dein Tag!" Günter bedankt sich bei Bundes- und Basispartei. Und die kann an der Förde feiern, während der Chef für die Interviews in Landeshaus hetzt.

Tröstender Applaus für Albig

Zur gleichen Zeit in der SPD-Fraktion im Landtag: Schockstarre und Fassungslosigkeit. Die Ernüchterung nach dem Wahlergebnis ist groß. Die Gesichter der knapp 100 Menschen vor Ort: allesamt bedröppelt. Nach der Prognose ist es hier mucksmäuschenstill. Keines der etwa 100 Mitglieder im großen Fraktionsraum hat mit diesem Ergebnis gerechnet. Nach der Prognose müssen sich alle erst einmal wieder sammeln, in den Köpfen der Genossen rattert es. Sie überlegen: Was ist für uns jetzt überhaupt noch möglich? Auf die Ernüchterung folgt Getuschel. Woran lag es? Das umstrittene Interview, in dem Ministerpräsident Torsten Albig in der Boulevardzeitschrift Bunte über seine Ehe sprach? Oder der Skandal rund um den Schlampen-Vorwurf im TV-Duell? Auch Ralf Stegner wird kritisiert. Bei der Partei beginnt die Fehlersuche nach der Wahl. Als Torsten Albig dann vor die Genossen tritt, gibt es dennoch tröstenden Applaus.

Ein lachendes und ein weinendes Auge - bei den Grünen

Bei den Grünen ist die Stimmung zwiegespalten. Natürlich jubeln die Mitglieder in der Parteizentrale am Alten Markt über das eigene Ergebnis - wieder haben sie es geschafft: Platz drei. Doch trotz der guten Nachricht - die Koalition mit der SPD ist wahrscheinlich vorbei. Als das Ergebnis des großen Koalitionspartners verkündet wird, halten alle Mitglieder kurzzeitig die Luft an. Nach dem Ergebnis wird unter den Gästen dann getuschelt: "Mit wem könnten wir eine Regierung bilden?" Wenig später kommt Umweltminister Robert Habeck, die Stimmung steigt wieder: "Ja, wir wollen regieren! Aber regieren ist mehr als ein Zahlenspiel. Ich verspreche euch: Wir gehen keine Koalition ein, nur damit ich nicht arbeitslos werde." Der Saal lacht, klatscht, feiert.

"Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang" - Partystimmung bei der FDP

Wahlparties: Applaus, Jubel und Schweigen NDR 1 Welle Nord - Zur Sache - 07.05.2017 18:00 Uhr Punkt 18 Uhr kommen die ersten Prognosen zur Landtagswahl. Unsere Kollegen waren auf den Wahlparties der Parteien und haben in lange und in glückliche Gesichter geschaut.







FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki hat es schon gewusst: Als er vor der Verkündung der Prognose ins Restaurant "Treibgut" kommt, gönnt sich der Talkshow-Star erst einmal eine Weißwein-Schorle auf der Terrasse. Um 18 Uhr jubeln die Liberalen dann so ausgelassen, dass er sich die Ohren zuhält. Zweistellig - das war genau das, was sie sich gewünscht hatten. Obwohl es nicht für den angestrebten Platz drei - vor den Grünen - reicht, feiert die Partei ihren Politstar mit "Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang"-Rufen frenetisch. Vollkommen wäre die Freude aber erst, wenn die FDP im Laufe des Abends noch zu den Grünen aufschließen könnte. Es geht feucht-fröhlich weiter - mit Bier und vielleicht noch etwas Stärkerem als einer Weißwein-Schorle.

Beim SSW ist die "Hygge" plötzlich verschwunden

Beim Südschleswigschen Wählerverband (SSW) in Flensburg ist es vor der Prognose hyggelig. "Hygge", das ist dänisch und bedeutet so viel wie angenehm, gemütlich. Als dann die Zahlen über den Bildschirm flattern, wird es ungemütlich - und das gleich zweimal. Das erste Mal, als das Ergebnis des großes Koalitionspartners SPD auf den Bildschirm erscheint. Ein großes Stöhnen geht durch den Raum. Und dann noch einmal, als das eigene Ergebnis bekannt wird: 3,5 Prozent. Schweigen im Saal. An dem selbstgesteckten Ziel, aus eigener Kraft die Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden, scheitert die Partei. Von dieser Hürde ist sie, da sie die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein repräsentiert, aber ohnehin befreit. Die "Hygge" ist dennoch wie weggeblasen.

Applaus unter Polizeischutz

Applaus gibt bei der AfD. 50 Kilometer von Kiel entfernt wird es bei der Partei gleich zwei Mal laut. Als das Ergebnis der SPD verkündet wird und als klar ist, dass es die AfD über die Fünf-Prozent-Hürde schafft. "Bravo"-Rufe schallen durch den Raum. Der Landesvorsitzende Bruno Hollnagel kommentiert: "Hauptsache wir sind drin." Das Wahlergebnis sei nicht so entscheidend. Die Partei feiert fernab der Landeshauptstadt in Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde). In Kiel fanden sie keinen Platz für ihre Party. Den Festort bewacht die Polizei, da mit Protesten gegen die Partei gerechnet wird.

Schon vor der Prognose Fehlersuche

Draußen bleiben - im wahrsten Sinne des Wortes - müssen Die Linke und die Piraten. Denn nur wer in den Prognosen über fünf Prozent kommt, darf das Landeshaus betreten. Vor der Tür ist es bei den Piraten überraschend entspannt, obwohl sich schon vorher abzeichnete, dass man nicht wieder in den Landtag einzieht. Daher beginnt bei ihnen schon vor den ersten Prognosen die Fehlersuche. Verantwortlich machen sie die Bundespartei. Aber auch bei sich selbst suchen sie die Schuld: Man habe im Vorfeld zu wenig Eigen-PR betrieben. Wie es für die Partei weitergeht, dazu will sich kein Mitglied äußern.

