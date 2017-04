Stand: 19.04.2017 16:02 Uhr

Vor der SH-Wahl: Die Arbeit der Meinungsforscher

Am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Der NDR hat im Vorfeld der Wahl mehrere Umfragen in Auftrag gegeben, um ein Bild von der politischen Stimmung im Land zu bekommen. Der nächste Wahltrend wird am Donnerstag veröffentlicht. Für die Erhebungen befragt das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap telefonisch jeweils 1.000 Wahlberechtigte. "Das ist die normale Größenordnung für so eine Trenderhebung in Schleswig-Holstein", sagte der Direktor Wahlen des Berliner Instituts, Stefan Merz, NDR 1 Welle Nord. Dass 1.000 Menschen befragt werden, ist laut Merz eine Frage der Balance. Die Genauigkeit genüge an diesem Punkt. Gleichzeitig hielten sich die Kosten in einem vertretbaren Rahmen.

Computer generieren Festnetznummern

Die Befragten werden per Zufall ausgewählt. Computer generierten die Telefonnummern, die von Infratest-Mitarbeitern angerufen werden, so Merz. Beim Schleswig-Holstein-Trend werden nur Festnetznummern gewählt. Auch dies sei eine Kostenfrage, erklärt der Experte. Einer Handynummer sehe man nicht an, ob ihr Besitzer in Schleswig-Holstein wohnt und damit wahlberechtigt ist. Der Aufwand, dies zu bestimmen, sei zu groß und zu teuer, so Merz. Bei bundesweiten Befragungen wie dem ARD-DeutschlandTrend würde ein Drittel aller Befragten hingegen bereits auf dem Handy erreicht, berichtet der Meinungsforscher.

Kein Telefonbuch-Eintrag? Macht nichts

Für die Zuverlässigkeit einer Umfrage ist es nach Angaben von Merz wichtig, wie die Befragten ausgewählt werden. Repräsentativ sei die Stichprobe nur dann, wenn gewisse wissenschaftliche Regeln befolgt werden. Jeder der mehr als zwei Millionen Wahlberechtigten in Schleswig-Holstein muss zumindest die theoretische Chance haben, in der Stichprobe zu landen. Infratest-Mitarbeiter dürfen aus diesem Grund beispielsweise nicht einfach willkürlich irgendwelche Nummern aus dem Telefonbuch anrufen. "Es gibt ja Menschen, die aus guten Gründen nicht im Telefonbuch stehen", sagt Merz.

Verpflichtend ist eine Teilnahme nicht

Seine Mitarbeiter befragten auch nicht automatisch immer den- oder diejenige, die als erstes zum Telefon greifen, so der Berliner Experte. Bei Haushalten, in denen mehrere Personen wahlberechtigt sind, sei es wichtig, auch nach der Begrüßung noch mal eine zufällige Auswahl zu treffen. Wer gerade keine Zeit hat, wird gebeten, sich zu einem anderen Zeitpunkt Zeit zu nehmen. Verpflichtend ist eine Teilnahme jedoch nicht. Neben der sogenannten Sonntagsfrage ("Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre?") werden den Wahlberechtigten in der Regel weitere Fragen gestellt - zur Zufriedenheit mit der Regierung, den Spitzenkandidaten oder den Kompetenzen einzelner Parteien.

Einschränkungen bei der Zuverlässigkeit

Rückschlüsse auf den Wahlausgang lassen Vorwahlumfragen laut Infratest-Homepage nur bedingt zu. Folgende Punkte schränken die Zuverlässigkeit der Umfragen nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts ein:

Üblicherweise haben sich 20 bis 35 Prozent der Wahlberechtigten zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht entschieden, ob sie zur Wahl gehen und welcher Partei sie gegebenenfalls ihre Stimme geben. Bei weiteren 20 Prozent der Befragen kann sich die angegebene Parteipräferenz nach eigenen Angaben noch ändern.

Statistische Fehlertoleranzen müssen berücksichtigt werden. Bei 1.000 Befragten sind das bei den großen Parteien plus/minus drei Prozentpunkte. Eine Infratest-Faustregel besagt: Eine Vervierfachung der Befragten halbiert den Zufallsfehler.

Die Bedeutung der letzten Wahlkampfphase mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählern hat zugenommen. Beispiel: Im Saarland konnte die CDU als spätere Wahlgewinnerin laut Merz in den letzten eineinhalb Wochen vor der Wahl sehr gut mobilisieren. Keine Umfrage hatte den klaren Sieg der Christdemokraten kommen sehen. Ein Drittel der Wähler habe sich erst kurz vor der Wahl für eine Partei entschieden, so Merz.

Anders als bei Prognosen am Wahltag werden bei Umfragen im Vorfeld nicht Wähler befragt, sondern Wahlberechtigte. Neben der Unsicherheit, ob man überhaupt zur Wahl geht, geben viele Befragte laut Infratest oft nur ungern zu, dass sie einer Wahl fernbleiben.

Deutlich größere Datenbasis am Wahltag

Bei Prognosen und Hochrechnungen am Wahltag arbeiten Meinungsforscher anders als bei Stimmungstrends im Vorfeld der Wahl. Die Zahl der Befragten sei eine ganz andere, so Merz: "Bei der Wahl in Schleswig-Holstein werden wir voraussichtlich ungefähr 30.000 Bürger am Wahltag befragen." Die 18-Uhr-Prognose basiert auf Umfragen, die Infratest-Mitarbeiter bei Wählern direkt nach dem Urnengang durchführen - vor 200 ausgewählten Wahllokalen im nördlichsten Bundesland. "Damit versuchen wir, so eine Art Miniatur-Schleswig-Holstein abzubilden", erklärt Merz. Bestandteil seien zum Beispiel städtische und ländliche Wahllokale, SPD- und CDU-Hochburgen.

Hochrechnungen beruhen auf Ergebnissen

Hochrechnungen basieren dagegen nicht auf Umfragen, sondern auf realen Ergebnissen. Ab 18 Uhr werden die Stimmzettel in den Wahllokalen ausgezählt. Nach und nach liefern die Stimmbezirke Ergebnisse, die Infratest dimap hochrechnet. Im Verlauf des Wahlabends ergänzen immer mehr Ergebnisse aus den Wahlkreisen die Datenbasis und ermöglichen damit schrittweise immer exaktere Hochrechnungen.

