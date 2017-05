Stand: 05.05.2017 17:42 Uhr

Stimmen futsch: Ex-Minister postet Wahlzettel

Er hat per Brief über den neuen Landtag abgestimmt, doch seine Stimmen sollen nicht gezählt werden: Schleswig-Holsteins ehemaliger Innenminister Andreas Breitner (SPD) postete ein Foto des ausgefüllten Stimmzettels auf seiner privaten Facebook-Seite. Seine Erststimme ging demnach an den SPD-Direktkandidaten Kai Dolgner, die Zweitstimme ebenfalls an die SPD. Landeswahlleiter Tilo von Riegen will den Stimmzettel nicht anerkennen, berichtet shz.de. Von Riegen teilte dem Zeitungsverlag mit, wer gegen die Geheimhaltung der Wahl verstoße, dessen Stimmabgabe könne nicht einbezogen werden.

Breitner: "Fehler gemacht"

Breitner war von 2003 bis 2012 Bürgermeister in Rendsburg und danach zwei Jahre lang Innenminister in Schleswig-Holstein - und in diesen Funktionen auch für mehrere Wahlen zuständig. Seit 2015 ist er Verbandsdirektor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen.

Der frühere Spitzenpolitiker der Nord-SPD zeigte sich überrascht und löschte das Foto von seiner Facebook-Seite. "Eigentlich wollte ich nur zum Wählengehen auffordern und habe dabei einen Fehler gemacht. Gedankenlos von mir", schrieb Breitner in einem neuen Posting bei Facebook. "Aber es hat auch ein Gutes: Ich diene allen als, wenn auch schlechtes, Beispiel und warne damit Nachahmer."

Videos 01:34 min Video: So funktioniert die Wahl in SH Am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt - und erstmals dürfen auch die 16- und 17-Jährigen ihre Stimme abgeben. Wie die Landtagswahl funktioniert, zeigen wir in 94 Sekunden. Video (01:34 min)

Wie wird Breitners Stimmzettel gefunden?

Bei der Briefwahl kann der Wähler wie gewohnt zwei Kreuze auf dem Stimmzettel machen. Der Stimmzettel kommt in den dafür mitgeschickten Umschlag und wird verschlossen. Außerdem muss der Briefwähler eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben. Erklärung und Stimmzettel-Umschlag kommen zusammen in ein zweites Kuvert, das an das Wahlbüro geschickt wird. Im Büro wird das Kuvert geöffnet. Die Erklärung wird archiviert, der verschlossenen Stimmzettel-Umschlag in eine Wahlurne eingeworfen - so kann gesichert werden, dass die Briefwahl geheim ist. Sollte Breitners Umschlag noch nicht in der Urne gelandet sein, hätten die Wahlhelfer also noch die Möglichkeit, seinen Umschlag auszusortieren. Briefwahlumschläge können bis Sonntag um 18 Uhr eingeworfen werden. Von diesem Zeitpunkt an werden die Stimmzettel ausgezählt.

Auch im Wahllokal darf niemand gucken

Gleiche Regeln gelten nach Angaben des Landeswahlleiters auch bei der Stimmabgabe in den Wahllokalen am Sonntag. "Um den Grundsatz der geheimen Wahl zu gewährleisten, muss die Wählerin oder der Wähler nach Feststellung der Wahlberechtigung den Stimmzettel in der Wahlkabine kennzeichnen, zusammenfalten und ihn anschließend in eine verschlossene Urne einwerfen. Im Wahlraum darf niemand Kenntnis von ihrer oder seiner Stimmabgabe erlangen", heißt es auf der Internetseite des Wahlleiters.

