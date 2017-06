Stand: 26.06.2017 09:16 Uhr

Grüne stimmen für Regierungsbündnis mit CDU und FDP

Die Parteibasis der Nord-Grünen unterstützt ein Regierungsbündnis mit CDU und FDP in Schleswig-Holstein. 84,3 Prozent der Mitglieder stimmten für den mit der CDU und der FDP ausgehandelten Koalitionsvertrag. Das gaben heute Morgen Landeschefin Ruth Kastner und Grünen Verhandlungsführerin Monika Heinold bekannt. Eine Woche lang hatten 2.449 Mitglieder die Möglichkeit, online abzustimmen. "Ich bin sehr zufrieden mit der Unterstützung unserer Mitglieder. Das ist für uns eine sehr, sehr deutliche Zustimmung für Jamaika", freute sich Kastner. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung, das verbindlich ist, wurde mit Spannung erwartet. Vor einer Woche hatte sich ein Sonderparteitag der Grünen mit einer Mehrheit von 75 Prozent für eine "Jamaika"-Koalition in Schleswig-Holstein ausgesprochen.

FDP lässt Delegierte entscheiden

Die CDU hat ein derartiges Bündnis bereits offiziell gebilligt, bei der FDP soll dies heute Abend auf einem Kleinen Parteitag geschehen. Sollten die Liberalen ebenfalls zustimmen, könnte der Koalitionsvertrag morgen offiziell unterzeichnet werden. Damit wäre der Weg frei, CDU-Chef Daniel Günther zum neuen Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins zu wählen. NDR.de überträgt ab etwa 10.15 Uhr die Wahl im Livestream. Kommt die Koalition zustande, wäre es bundesweit das zweite "Jamaika"-Bündnis auf Landesebene nach dem Saarland (2009 bis 2012).

Am Abend entscheidet dann auch die FDP abschließend über den Koalitionsvertrag. Dort hat ein kleiner Parteitag das letzte Wort. Am Wochenende wurde das Ergebnis einer Mitgliederbefragung bekannt gegeben. Danach votierten 92,8 Prozent von 1.083 Teilnehmern mit Ja. Gut 2.200 Liberale waren aufgerufen, ebenfalls online über den Vertrag abstimmen. Am Freitag hatte bereits ein CDU-Parteitag geschlossen für das Bündnis mit Grünen und FDP gestimmt.

