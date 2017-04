Stand: 25.04.2017 21:00 Uhr

Spitzenkandidaten Albig und Günther - jetzt im TV-Duell

Wahlkampf live auf NDR.de: Spitzenkandidaten im Gespräch Vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein stellen sich heute die Spitzenkandidaten den Fragen von Wählern und Journalisten. Jetzt treffen Torsten Albig und Daniel Günther aufeinander - live im Fernsehen und bei NDR.de.

Elf Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeigt der NDR heute Abend zwei Wahldiskussionen im Fernsehen: Um 21 Uhr treffen die Spitzenkandidaten von SPD und CDU in der "Wahlarena" aufeinander. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) und sein Herausforderer Daniel Günther (CDU) stellen sich den Fragen von rund 140 Wahlberechtigten. Die Zuschauer im Publikum werden die Kandidaten unmittelbar mit den Themen konfrontieren, die ihnen wichtig sind. Albig und Günther werden Umfragen zufolge die größten Chancen auf das Amt des Regierungschefs eingeräumt. Der NDR sendet die einstündige "Wahlarena" ab 21 Uhr live aus der Kulturwerft Gollan in Lübeck im Fernsehen und auf NDR.de. Der Chefredakteur des NDR Fernsehens, Andreas Cichowicz, moderiert die Sendung.

Nur zwei Duelle im Wahlkampf

Es gibt im Wahlkampf nur dieses eine Fernseh-Duell mit den beiden Spitzenkandidaten von SPD und CDU. Albig und Günther waren am Sonntag bereits bei NDR 1 Welle Nord in der Radiosendung "Zur Sache" zur Gast und antworteten zwei Stunden lang auf Fragen der Moderatoren und von Hörern.

Wahlkampf der "kleinen Parteien"

Den Auftakt vor dem großen Duell hatten am frühen Abend die sogenannten kleinen Parteien gemacht. In der Sendung "Schleswig-Holstein hat die Wahl" tauschten die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Grünen, FDP, Piraten und dem SSW sowie die Spitzenkandidaten von AfD und Linken, die nach aktuellen Umfragen ebenfalls Chancen auf einen Einzug in den Landtag in Kiel haben, ihre Positionen aus. Den Fragen der Moderatorinnen Julia Stein und Susanne Stichler stellten sich Monika Heinold (Die Grünen), Wolfgang Kubicki (FDP), Patrick Breyer (Piratenpartei), Lars Harms (SSW), Marianne Kolter (Die Linke) und Jörg Nobis (AfD).

Wahlrunde: Differenzen beim Thema Energie 25.04.2017 18:00 Uhr Die Spitzenkandidaten der sogenannten kleinen Parteien haben sich im Fernsehen ein Rededuell geliefert. Ein strittiges Thema war die Windenergie.







