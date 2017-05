Stand: 04.05.2017 14:36 Uhr

Schulz tourt für Albig durch Schleswig-Holstein

Husum, Flensburg, Kiel und Lübeck - am Donnerstag hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gleich in mehreren Städten des Landes um Unterstützung für seine Partei geworben. Vor der Landtagswahl am Sonntag rührte er noch einmal für Ministerpräsident Torsten Albig die Werbetrommel. Albig sei zukunftsgewandt und vertrete eine humanitäre Haltung, sagte Schulz bei seinen Auftritten im Land. Diese Landesregierung aus SPD, Grünen und SSW, habe es verdient, wiedergewählt zu werden und sie werde wiedergewählt, gab sich Schulz kämpferisch.

Martin Schulz unterstützt Albig im Wahlkampf Schleswig-Holstein Magazin - 04.05.2017 19:30 Uhr Auf der Zielgeraden zur Landtagswahl bekommt die schleswig-holsteinische SPD prominente Unterstützung: Kanzlerkandidat Martin Schulz reist mit Ministerpräsident Albig durchs Land.







Vier Städte an einem Tag

In Husum verteilte Schulz nach einem Gespräch mit dem SSW auf dem Wochenmarkt Rosen. In Flensburg besuchte er einen Hersteller für Flaschenabfüll- und Waschanlagen. Dort betonte er erneut die Wichtigkeit des Mittelstandes für Deutschland und Europa. Sein Ziel sei es, dass Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investierten, massiv gefördert werden.

Bei einer Kundgebung vor etwa 800 Menschen am Nachmittag in Kiel warb Schulz kämpferisch für die SPD in Schleswig-Holstein. "Das, was ich in persönlichen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern erlebe, ist, dass Torsten Albig ein hohes Maß an persönlicher Anerkennung hat. Das wird in den kommenden Tagen auch eine große Rolle spielen." Ihm zur Seite standen auf dem Asmus-Bremer-Platz neben Albig auch SPD-Landeschef Ralf Stegner und Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig. Sie warben für die Ziele der Sozialdemokraten: Einen Landes-Mindestlohn, niedrigere Kita-Gebühren und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Am Abend ging es weiter zu einem weiteren Wahlkampftermin in Lübeck.

Hohe Wahlbeteiligung könnte SPD helfen

Die SPD muss um den von ihr erhofften Wahlsieg bangen. Eine ARD-Umfrage vor der Wahl hatte die CDU knapp vor den Sozialdemokraten gesehen. Eine hohe Wahlbeteiligung könnte der Partei laut Schulz auch in Schleswig-Holstein die Macht sichern. "Jetzt gibt es keine Themen mehr, jetzt gibt's Mobilisierung", sagte Spitzenkandidat Albig.

Martin Schulz für Wahlkampf-Endspurt in SH NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.05.2017 17:00 Uhr Autor/in: Tim Radtke Noch 3 Tage, dann ist die Landtagswahl. Die SPD hatte am Donnerstag nochmal Unterstützung vom Kanzlerkandidaten aus Berlin.







