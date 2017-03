Stand: 26.03.2017 15:04 Uhr

SPD startet im Tierpark in den Wahlkampf

Beflügelt von guten Umfragewerten in Bund und Land hat sich die schleswig-holsteinische SPD am Sonntag bei einem sozialdemokratischen "Familienfest" in Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf die heiße Phase des Landtagswahlkampfes eingestimmt. Im Tierpark für seltene und vom Aussterben bedrohte Haus- und Nutztierrassen begrüßten Ministerpräsident Torsten Albig und Fraktionschef Ralf Stegner mehrere hundert Gäste. Zu dem bunten Programm gehörte auch eine "SPD-Olympiade", eine Art Rallye mit Radfahren, Klettern und Torwandschießen.

Gute Werte, gute Stimmung

Wegen der guten Umfrageergebnisse waren die Genossen sehr optimistisch, weiterregieren zu können. Stegner sagte er sei guter Laune, seine Partei habe ein gutes Programm und gehe gestärkt in den Wahlkampf. Das Ziel sei stärkste Kraft zu werden und die Küstenkoalition fortzusetzen.

Die jüngste NDR Umfrage sah die SPD deutlich vor der CDU und verstärkte die Hoffnungen der Partei auf eine Neuauflage der Regierungskoalition mit den Grünen und dem SSW.

