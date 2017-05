Stand: 07.05.2017 21:15 Uhr

SH-Wahl: Aus für Küstenkoalition - CDU siegt

Schleswig-Holstein hat einen neuen Landtag gewählt. Klarer Wahlsieger ist laut der jüngsten Hochrechnung von infratest dimap (20.45 Uhr) die CDU mit 32,5 Prozent. Die SPD kommt demnach auf 26,8 Prozent.

Sitzverteilung im neuen Landtag CDU: 24 Sitze

(infratest dimap Hochrechnung 20.45 Uhr)

Die Grünen liegen bei 12,9 Prozent, die FDP bei 11,4 Prozent, die AfD bei 5,9 Prozent. Auch der SSW ist mit 3,4 Prozent im neuen Landtag vertreten, denn die Partei, die die dänische und die friesische Minderheit vertritt, ist von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen. Die Linke mit 3,7 Prozent und die Piraten mit 1,2 Prozent kommen der Hochrechnung zufolge nicht in den Landtag. Die Wahlbeteiligung lag bei 65 Prozent gegenüber 60,2 Prozent im Jahr 2012.

Die aktuellen Entwicklungen können Sie auch im Liveblog nachlesen. Im NDR Fernsehen und im Radio laufen Sondersendungen zur Landtagswahl.

Kommt die "Jamaika-Koalition"?

Die bisherige Regierung aus SPD, Grünen und SSW hat der Hochrechnung zufolge keine Mehrheit mehr. Möglich wäre eine Große Koalition, ein Bündnis aus CDU, Grünen und FDP (die sogenannte Jamaika-Koalition) sowie eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP.

Bei der Wahlparty der CDU wurde gejubelt. "Daniel Günther - Ministerpräsident", riefen die Christdemokraten im Chor. Günther bedankte sich bei den Wählern: "Das ist ein guter Tag für Schleswig-Holstein und ein großartiger Tag für die CDU in Schleswig-Holstein." Die Bürger wollten eine starke Regierung unter der Führung der CDU, sagte Günther. Er werde auf die FDP und die Grünen zugehen.

Albig übernimmt Verantwortung für Niederlage

Ministerpräsident Torsten Albig räumte die Niederlage der SPD ein: "Das ist ein bitterer Tag für die Sozialdemokratie, ein bitterer Tag für die Regierung, ein bitterer Tag für mich." Er trage die Verantwortung für das Ergebnis, sagte Albig. "Natürlich haben wir Dinge falsch gemacht." Insgesamt sei das Land jedoch gut regiert worden. Es seien fünf gute Jahre gewesen. Auch Landeschef Ralf Stegner bezeichnete das Abschneiden der SPD als enttäuschend: "Da gibt es nichts schönzureden."

Grüne und FDP sehr zufrieden

Der grüne Umweltminister Robert Habeck freute sich über das Abschneiden seiner Partei: "Ein bombiges Ergebnis. Wir können stolz sein. Ich bin aber auch ein bisschen betrübt, dass wir die Regierungskoalition mit SPD und SSW nicht fortsetzen können."

FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki äußerte sich sehr zufrieden: "Wir haben bei deutlich gestiegener Wahlbeteiligung als demokratische Partei den höchsten Zuwachs erzielt, das muss uns erstmal einer nachmachen." Die Regierung Albig habe in der bisherigen Konstellation keine Mehrheit mehr, "alles weitere werden wir sehen", sagte Kubicki.

Piraten größter Verlierer - Stärkster Zugewinn bei AfD

Gegenüber der letzten Wahl von 2012 hat die CDU der jüngsten Hochrechnung zufolge 1,7 Prozentpunkte zugelegt. Die SPD verliert demnach 3,6 Prozentpunkte. Den höchsten Gewinn verbuchte die AfD, die aus dem Stand auf 5,9 Prozent kam. Am stärksten verloren haben der Hochrechnung zufolge die Piraten mit einem Minus von 7,0 Punkten. Die FDP gewann 3,2 Prozentpunkte hinzu, die Linke 1,4 Prozentpunkte. Die Grünen verloren demnach 0,3 Punkte gegenüber 2012.

In diesem Jahr durften in Schleswig-Holstein erstmals auch schon 16-Jährige den Landtag wählen. Zur Wahl waren gut 2,3 Millionen Bürger aufgerufen. Um die regulär 69 Sitze im Kieler Landtag bewarben sich diesmal 13 Parteien.

Die Schleswig-Holstein-Wahl in diesem Jahre gilt als wichtiger Testlauf für die Bundestagswahl im September - ebenso wie die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die am kommenden Wochenende stattfindet.

