Prognose zur Landtagswahl: CDU deutlich vorne

Schleswig-Holstein hat einen neuen Landtag gewählt. Die CDU ist laut Prognose die Wahlsiegerin. Die Wahlbeteiligung ist offenbar höher als bei der vergangenen Wahl vor fünf Jahren. In unserem Wahlblog halten wir Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

"Daniel"-"Daniel"-Rufe im Seebad

Durch die "Seebar" im Seebad Düsternbrook, in der die CDU ihre Wahlparty feiert, schallen immer wieder "Daniel"-"Daniel"-Rufe. Bevor der Spitzenkandidat ins Landeshaus fährt, wird er dort noch einmal bei seinen Parteikollegen vorbeischauen.

CDU geht mit Rückenwind in NRW- und Bundestagswahl

Gut vier Monate vor der Bundestagswahl wird die bisher oppositionelle CDU mit großem Abstand stärkste Kraft in Schleswig-Holstein Die Union von Kanzlerin Angela Merkel bekommt damit Rückenwind für die Wahl in Nordrhein-Westfalen in einer Woche und die bundesweite Entscheidung im September.

Laut Prognose: Drei Koalitionen sind möglich

Die bisherigen Koalitionspartner SPD, Grüne und Südschleswigscher Wählerverband SSW verbuchen bei der Landtagswahl schwere Verluste und können ihre Koalition wohl nicht fortsetzen. Laut Prognose wären mehrere Koalition möglich: CDU, FDP und Grünen (Jamaika), eine Große Koalition CDU/SPD, auch eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen hätte eine Mehrheit.

Die ersten Reaktionen nach der Wahl

Die SPD-Landtagsabgeordnete Serpil Midyatli im NDR Fernsehen: "Das ist eine bittere Niederlage für unsere Partei. CDU-Politiker Hans-Jörn Arp: "Das ist auch ein Sieg unseres Spitzenkandidaten Daniel Günther."

Laut Prognose: Wahlschlappe für die SPD

Gewinne und Verluste im Vergleich zur Landtagswahl 2012 laut Prognose:

CDU: 33 Prozent

SPD: 26 Prozent

Grüne: 13,5 Prozent

FDP: 11,5 Prozent

SSW: 3,5 Prozent

Linke: 3,5 Prozent

AfD: 5,5 Prozent

Piraten: 1,0 Prozent

Sonstige: 2,5 Prozent

Last-Minute-Themen-Check: Umwelt und Landwirtschaft

Neue Natur- oder Tierschutzauflagen betreffen nicht nur die Landwirte, sondern auch alle anderen Schleswig-Holsteiner. Einige Parteien fordern schärfere Regeln, andere wollen mehr Freiheiten lassen. Hier noch mal der Überblick für alle Last-Minute-Wähler.

Themen-Check zur Landtagswahl: Landwirtschaft Schleswig-Holstein Magazin - 09.04.2017 19:30 Uhr Die Landwirtschaft stärker reglementieren oder mehr Freiheiten lassen? Dazu gibt es in den Wahlprogrammen der Parteien unterschiedliche Sichtweisen - der Themen-Check.







Landeshaus: Noch einmal an die frische Luft

Im Landeshaus steigt die Spannung. Noch einen Zigarette, noch ein Kaffee. Journalisten und Politiker schnappen noch einmal frische Luft.

Einige Wähler müssen mehrmals an die Wahlurne

Die Landtagswahl ist nicht alles: Wähler in drei Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins bestimmen heute ihre Bürgermeister. Bei allen drei Wahlen sind die Amtsinhaber die einzigen Kandidaten. In Husum (Kreis Nordfriesland) tritt der parteilose Bürgermeister Uwe Schmitz wieder an. In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) will Amtsinhaber Hanno Krause von der CDU wiedergewählt werden. Und auch in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist der aktuelle Bürgermeister Uwe Möller von der SPD der einzige Bewerber. Außerdem geht es in einem Bürgerentscheid im Kreis Nordfriesland um die medizinische Versorgung. In Eutin (Kreis Ostholstein) entscheiden die Bürger über die Zukunft des "Haus des Gastes".

Themen-Check: Flüchtlingspolitik und Integration

Die Flüchtlingszahlen sind zurückgegangen. Auf Schleswig-Holsteiner und Flüchtlinge wartet nun jedoch die Herausforderung der Integration. Wie die Landtagswahlprogramme das Thema behandeln.

Die Wahlprogramme im Detail Themen-Check: Flüchtlingspolitik und Integration Die Flüchtlingszahlen sind zurückgegangen. Auf Schleswig-Holsteiner und Flüchtlinge wartet nun jedoch die Herausforderung der Integration. Wie die Landtagswahlprogramme das Thema behandeln. mehr

Entspannte Schleswig-Holsteiner vor dem Landeshaus

Noch eine gute Stunde bis zur Bekanntgabe der Prognose: Vor dem Landeshaus, dem Sitz des Parlaments in Kiel, genießen die Menschen den sonnigen Wahltag.

Wahlbeteiligung: Hat die "Drohung" der Kollegin geholfen?

Themen-Check: Das sagen die Parteien zur Energiewende

Beim Thema Energiewende setzen alle im Landtag vertretenden Parteien auf den Ausbau der Windenergie. Allerdings mit unterschiedlichen Akzenten - der Themen-Check.

Die Wahlprogramme der Parteien mit Video Themen-Check: Energiewende Fast alle Parteien befürworten den Ausbau der Windenergie im Land. Das Thema bietet trotzdem jede Menge Zündstoff im Land. Die Positionen sind sehr unterschiedlich. mehr

Die Spitzenkandidaten haben schon gewählt

Torsten Albig, Daniel Günther, Wolfgang Kubicki und Monika Heinold geben sich bei der Stimmabgabe optimistisch - und (noch) gut gelaunt.

Wetter gut, Stimmung gut NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.05.2017 14:00 Uhr Die Spitzenkandidaten Torsten Albig, Daniel Günther, Wolfgang Kubicki und Monika Heinold haben bei bestem Wahlwetter ihre Stimmen abgegeben.







Themen-Check zur Landtagswahl: Infrastruktur

Schleswig-Holstein steht verkehrspolitisch vor großen Herausforderungen. Fast alle Parteien sind sich einig, dass das Land eine bessere Infrastruktur benötigt. Wo sollten die Schwerpunkte liegen?

Themen-Check zur Landtagswahl: Infrastruktur Schleswig-Holstein Magazin - 03.04.2017 19:30 Uhr Was will welche Partei zu welchem Thema erreichen? Wir machen den Themen-Check zur anstehenden Landtagswahl am 7. Mai. Los geht's mit dem Thema Verkehr und Infrastruktur.







Gut so! Wahlbeteiligung weiter hoch

Bislang ist von Politikverdrossenheit und Wahlmüdigkeit im nördlichsten Bundesland nichts zu spüren. Wie der Landeswahlleiter mitteilte, lag die geschätzte Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bei 42,51 Prozent. Im Vergleich: Vor fünf Jahren hatten zu diesem Zeitpunkt 37,7 Prozent ihre Stimme abgegeben.

Sechsstündige Sondersendung bei NDR 1 Welle Nord

NDR 1 Welle Nord berichtet in einer sechsstündigen Sondersendung von 17.55 bis 24 Uhr umfassend über die Landtagswahl. Neben den Ergebnissen gibt es hier die ersten Interviews mit Siegern und Verlierern. Um 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr schalten wir in die NDR Studios in Flensburg, Heide, Kiel, Lübeck und Norderstedt.

Auch die Kleinsten wissen schon, worum es heute geht...

NDR Fernsehen: Ergebnisse, Analysen und Interviews

Der NDR begleitet die Wahl heute Abend ausführlich im Fernsehen. Ab 17.45 Uhr informiert "NDR Aktuell Wahl - Schleswig-Holstein hat gewählt" live aus dem Landeshaus an der Kieler Förde. Das Schleswig-Holstein Magazin sendet von 19.30 bis 20 Uhr ebenfalls live aus dem Landeshaus. Wer die Übertragung des NDR Fernsehens im Internet verfolgen will, kann das im Video-Livestream tun.

Wahl startet mit höherer Beteiligung

Bisher höhere Beteiligung bei der Wahl in SH Tagesschau - 07.05.2017 13:15 Uhr Lange sah es nach einem Sieg für die Küstenkoalition von SPD-Ministerpräsident Albig aus, doch nun wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Die Wahlbeteiligung am Vormittag war höher als 2012.







Albig ist zuversichtlich

Am Mittag hat auch Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) seine Stimme abgegeben - im Wahllokal in der Kieler Gelehrtenschule. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gewinnen, weil alle Umfragen bei den letzten Landtagswahlen immer falsch waren - und zwar frappierend falsch", sagte Albig mit Blick auf die Umfragen, bei denen die CDU zuletzt vorne lag.

"Das sind fast zehn Prozent unserer Bevölkerung"

Auf Hallig Hooge sind knapp 100 Einwohner wahlberechtigt. Gewählt wird im Restaurant "Seehund". Bürgermeister Matthias Piepgras hatte vor der Wahl organisatorische Sorgen. "Bei 100 Leuten muss unser Wahllokal auch von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein." Dafür brauche es acht Hallig-Bewohner. "Das sind fast zehn Prozent unserer Bevölkerung."

Jörg Nobis im Wahllokal

Auch der Spitzenkandidat der AfD, Jörg Nobis, gibt in Kaltenkirchen seine Stimme ab. Laut der letzten Umfragen muss die rechtspopulistische Partei in Schleswig-Holstein um ihren Einzug in den Landtag bangen.Landtagswahl im Norden gestartet

Bisher hohe Wahlbeteiligung

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Bis 11 Uhr hatten bereits etwa 21,55 Prozent der gut 2,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie der Landeswahlleiter mitteilte. 2012 hatte die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt 17,7 Prozent betragen, 2009 waren es 25,9 Prozent.

Blitzlichtgewitter in Eckernförde für Günther

Vor laufenden Kameras gibt Spitzenkandidat Daniel Günther (CDU) seine Stimme ab. Wen er wohl gewählt hat? Günther hofft, dass die CDU landesweit "35 Prozent plus X" erzielt und die bisherige Regierungskoalition von SPD, Grünen und SSW ablösen kann.

Themen-Check: Kinderbetreuung

Was will welche Partei zu welchem Thema erreichen? Dass bei der Kinderbetreuung viel zu tun ist, darin sind sich die meisten Parteien einig. Nur im "Wie" unterscheiden sich ihre Positionen. Wir geben einen Überblick.

Themen-Check zur Landtagswahl: Kitas Schleswig-Holstein Magazin - 04.04.2017 19:30 Uhr Was will welche Partei zu welchem Thema erreichen? Dass bei der Kinderbetreuung viel zu tun ist, darin sind sich die meisten Parteien einig. Nur im "Wie" unterscheiden sich ihre Positionen.







Hallig Gröde: Deutschlands kleinster Wahlbezirk

Hier muss nicht lange ausgezählt werden: Auf der Hallig Gröde wird bereits wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale das Ergebnis feststehen. Das kleine Eiland im Wattenmeer ist mit neun Wahlberechtigten Deutschlands kleinster Wahlbezirk.

Lars Harms vom SSW gibt seine Stimme ab

Marianne Kolter wählt in Pinneberg

Die Spitzenkandidatin der Linken, Marianne Kolter, schmeißt am Vormittag in Pinneberg ihren Wahlschein in die Wahlurne. Laut der letzten repräsentativen Umfrage kämen die Linken bei der Landtagswahl auf 4,5 Prozent der Stimmen.

Youtuber Freshtorge wählt in Dithmarschen

Die Stimmen der jungen Wähler

Auch Nele Preutenborbeck, 16 Jahre, und Leif Bahnsen, 17 Jahre, geben in Aukrug-Homfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ihre Stimmen ab. Erstmals dürfen bei dieser Landtagswahl Jugendliche ab 16 Jahren wählen.

Themen-Check: Schule und Bildung

Von wegen alle gleich: Die Programme der Parteien zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein offenbaren zwar viele Ähnlichkeiten, aber auch klare Differenzen. Beim Schwerpunktthema Bildung bekennen sich die meisten Parteien zum zweigliedrigen Schulsystem - es gibt aber auch Ausnahmen.

Weitere Informationen mit Video Themen-Check: Schule und Bildung Die Themen Schule und Bildung nehmen in Wahlprogrammen traditionell viel Platz ein. Eine Diskussion um das Abitur nach acht oder neun Jahren hat diese Tendenz vor der Landtagswahl nur verstärkt. mehr

Kubicki kommt mit Brötchen

Kubicki bringt Brötchen mit Schleswig-Holstein Magazin - 07.05.2017 19:30 Uhr Eine Brötchenspende hat FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki vor seiner Stimmabgabe in Strande abgegeben. "Das ist hier so üblich", sagte er. Danach war er unterwegs, um die Brötchen zu verteilen.







So lief die Wahl vor fünf Jahren

Es war ein spannender Wahlabend am 6. Mai 2012 in Schleswig-Holstein. Einen klaren Sieger gab es nicht und wer die nächste Regierung stellen würde, blieb zunächst offen. Fest stand nur: Schwarz-Gelb war in Kiel abgewählt, Rot-Grün unmöglich.

Politologe erwartet höhere Wahlbeteiligung

Der Politikwissenschaftler Joachim Krause rechnet wieder mit einem Anstieg der Wahlbeteiligung. Nach der Brexit-Entscheidung und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten würden auch im Norden viele wieder an die Urnen gehen, sagte der Kieler Wissenschaftler. Die Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein ging in den vergangen Jahren zurück, mit einer Ausnahme.



1996: 71,8 Prozent

2000: 69,5 Prozent

2005: 66,5 Prozent

2009: 73,6 Prozent

2012: 60,2 Prozent

Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen

Mit der Erststimme entscheidet sich ein Wähler für den Direktkandidaten einer Partei in einem der 35 Wahlkreise oder auch für einen unabhängigen Bewerber. Die Zweitstimme entfällt auf eine Partei.

Weitere Informationen Wofür sind Erst- und Zweitstimme? Jeder Wähler kann zwei Kreuze machen: Mit Erst- und Zweitstimme entscheiden die Schleswig-Holsteiner über die Zusammensetzung des Kieler Landtags. mehr

Wo, wann und wie kann ich wählen?

In diesem Jahr sind erstmals auch 16- und 17-Jährige zur Landtagswahl aufgerufen. Bisher mussten Wähler mindestens 18 Jahre alt sein. Wer im Norden wählen will, muss aber einige Voraussetzungen erfüllen.

Video: So funktioniert die Wahl in SH NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.05.2017 08:00 Uhr Am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt - und erstmals dürfen auch die 16- und 17-Jährigen ihre Stimme abgeben. Wie die Landtagswahl funktioniert, zeigen wir in 94 Sekunden.







Guten Morgen!

Herzlich willkommen zu unserem Liveblog. Rund 2,3 Millionen Schleswig-Holsteiner entscheiden heute über die künftige Zusammensetzung des Landtags. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Wie ist die Wahlbeteiligung? Wie ist die Stimmung bei den Parteien? Welche wichtigen Ereignisse und Entwicklungen gibt es? Was läuft in den sozialen Netzwerken? Wir halten Sie mit unserem Liveblog den ganzen Tag auf dem Laufenden.

