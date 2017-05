Stand: 07.05.2017 18:16 Uhr

Prognose: CDU in Schleswig-Holstein klar vorn

Schleswig-Holstein hat einen neuen Landtag gewählt. Klarer Wahlsieger könnte die CDU werden. Darauf lässt die Prognose von 18 Uhr schließen. 33 Prozent erhält demnach die CDU. Die SPD käme auf 26 Prozent. Die Grünen können der Prognose zufolge 13,5 Prozent erwarten, die FDP 11,5 Prozent. Die AfD erhält demnach 5,5 Prozent. Auch der SSW wäre mit 3,5 Prozent im neuen Landtag vertreten, denn die Partei, die die dänische und die friesische Minderheit vertritt, ist von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen.

Die aktuellen Entwicklungen können Sie auch im Liveblog nachlesen. Im NDR Fernsehen und im Radio laufen Sondersendungen zur Landtagswahl.

Wer regiert künftig in Kiel?

Die bisherige Regierung aus SPD, Grünen und SSW hätte der Prognose zufolge keine Mehrheit mehr. Möglich wäre eine Große Koalition aus SPD und CDU, eine schwarz-gelb-grüne Ampelkoalition sowie ein Bündnis von SPD, Grünen und FDP. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Hans-Jörn Arp, sagte im NDR Fernsehen, seine Partei favorisiere eine Koalition mit der FDP. Es sei aber kein Bündnispartner ausgeschlossen, mit Ausnahme der AfD.

Vor dem Wahltag hatten SPD, Grüne und SSW angekündigt, dass sie ihre Regierungskoalition gerne fortsetzen möchten. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Torsten Albig sagte, er hoffe auf ein Ergebnis von mindestens 35 Prozent für seine Partei. Den gleichen Wert hatte auch die CDU mit Spitzenkandidat Daniel Günther als Minimalziel ausgegeben.

Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt

In diesem Jahr durften in Schleswig-Holstein erstmals auch schon 16-Jährige den Landtag wählen. Zur Wahl waren gut 2,3 Millionen Bürger aufgerufen. Um die regulär 69 Sitze im Kieler Landtag bewarben sich diesmal 13 Parteien.

Küstenkoalition regiert seit 2012

Bei der letzten Wahl im Jahr 2012 war die CDU mit 30,8 Prozent stärkste Partei geworden. Die SPD erzielte damals 30,4 Prozent, die Grünen 13,2 Prozent. Die FDP kam 2012 auf 8,2 Prozent, ebenso wie die Piraten. Der SSW holte 4,6 Prozent, die Linke erhielt damals 2,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag 2012 bei 60,2 Prozent. Nach der Wahl hatte sich die sogenannte Küstenkoalition aus SPD, Grünen und SSW zusammengefunden, die seitdem das Land regiert.

Die Schleswig-Holstein-Wahl in diesem Jahre gilt als wichtiger Testlauf für die Bundestagswahl im September - ebenso wie die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die am kommenden Wochenende stattfindet.

