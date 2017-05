Stand: 05.05.2017 07:42 Uhr

Piraten, Linke und AfD zwischen Hoffen und Bangen

Das Ziel für die Landtagswahl am Sonntag ist klar: Die Piraten, die Linke und die AfD wollen über die Fünf-Prozent-Hürde kommen und ins schleswig-holsteinische Parlament einziehen. Nach der jüngsten ARD-Umfrage dürften die Piraten keine Chance auf einen Wiedereinzug haben. Die Linke würde mit 4,5 Prozent der Stimmen den Sprung in den Landtag knapp verpassen. Auch die in der Vergangenheit heftig zerstrittene AfD muss nach der jüngsten Umfrage (6 Prozent) um den Einzug ins Parlament bangen. Wer schafft im Wahlkampf-Endspurt die Trendwende?

Piraten: Blick nach vorn anstatt auf Umfragen

Den Piraten droht das Aus. In Schleswig-Holstein sind ihre Werte so schlecht, dass sie in Umfragen nur noch unter "Sonstige" eingeordnet werden. Aufgeben kommt für Piraten-Spitzenkandidat Patrick Breyer aber nicht in Frage. Der 39-jährige Fraktionschef betont immer wieder, dass er bis zuletzt kämpfen und mit seinen Themen punkten will. Breyer setzt auf die Menschen, die noch nicht wissen, ob und was sie am Sonntag wählen sollen. Er rechnet durchaus damit, dass seine Partei im schleswig-holsteinischen Landtag bleibt.

Eine fleißige Fraktion

Der Frontmann der Piraten will das "Betriebssystem der Politik updaten", wie Breyer immer wieder im Wahlkampf erklärt. Mehr als 300 Mal redete er in der vergangenen Legislaturperiode im Landtag, so häufig wie kaum einer. Er stellte Hunderte Anfragen, will unbequem sein. Es gelte, "öffentlichen Druck zu erzeugen, um Veränderungen zu erreichen", sagt er. Bei der Landtagswahl 2012 kamen die Piraten auf 8,2 Prozent. Sie haben derzeit sechs Abgeordnete im Parlament.

Linke wollen in den Landtag

Kämpferisch gibt sich im Wahlkampf-Endspurt auch die Linke. "Ich bin sehr optimistisch, dass wir es schaffen werden", sagt Spitzenkandidatin Marianne Kolter. Die jüngste Umfrage sah die Partei bei 4,5 Prozent, womit sie den Einzug ins Parlament verfehlen würde. Zum Wahlkampf setzt die Linke auf Bundesprominenz. Die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger, die Fraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch traten im nördlichsten Bundesland ebenso auf wie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Gregor Gysi.

Kolter lässt Koalitionsfrage offen

"Kita nur mit Kohle, Pflege braucht Personal, Mieten müssen bezahlbar sein": Mit diesen Sprüchen auf ihren Wahlplakaten macht die Linke Wahlkampf - auch in den letzten Tagen vor der Wahl. Die Köpfe der Partei sucht man vergeblich. Das Spitzenkandidaten-Duo aus Marianne Kolter und Uli Schippels betont immer wieder: Es gehe nur um Inhalte - um soziale Inhalte. Die hätten sie in den vergangenen fünf Jahren im Landtag vermisst. Erreichen sie ihr Wunsch-Wahlergebnis von fünf Prozent plus x, wollen sie die Diskussion um soziale Gerechtigkeit wieder in den Landtag bringen. Und anders als bei der Wahl vor fünf Jahren lehnen sie die Regierungsverantwortung nicht kategorisch ab. Auf mögliche Koalitionspartner wollen sie sich allerdings noch nicht festlegen.

Keine Ruhe bei der AfD

Der lange Zeit zerstrittene Landesverband der AfD im Norden will mit seinem Spitzenkandidaten Jörg Nobis ebenfalls den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Die Partei muss nach der jüngsten Umfrage (6 Prozent) um den Einzug ins Parlament bangen. Und Ruhe kehrt im Wahlkampfendspurt bei den Rechtspopulisten auch nicht ein. Das parteiinterne Landesschiedsgericht erklärte am vergangenen Dienstag die Wahl des Landesvorstands vom 16. April 2016 "für unwirksam" - wegen Unregelmäßigkeiten und Mängeln bei der Einladung. Als Konsequenz des Urteils muss der Vorstand, dem auch Nobis angehört, neu gewählt werden. Zunächst arbeitet der Vorstand aber kommissarisch weiter. Auf die Zulassung der AfD zur Landtagswahl am Sonntag hat das Urteil keine Auswirkungen. Das Urteil ist zudem innerparteilich nicht rechtskräftig. Möglich ist eine Berufung vor dem Bundesschiedsgericht der Partei.

Strom aus Atomkraft

Schwerpunktthema im Wahlkampf der AfD bleibt die Diskussion über den Umgang mit Flüchtlingen. Nobis kritisiert die Kosten für Flüchtlingsausgaben. Sie würden den Landeshaushalt mit mehreren Hundert Millionen Euro belasten. Es werden laut Nobis zu wenig Menschen abgeschoben, das überlaste den Sozialstaat. Auch bei Bildungspolitik und Innerer Sicherheit stehe das Land schlecht da, sagt der 41-Jährige. Beim Thema Energiewende setzt die AfD als einzige Partei auf Strom aus Atomkraft. Bestehende Kernkraftwerke sollten länger am Netz bleiben, sagt Nobis und fügt an: "Was heißt alte Technik? Es gibt Transmutationsreaktoren."

