Parteien beraten Konsequenzen aus Wahlergebnis

Die SPD will sich nach ihrer schweren Niederlage bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein vorerst nicht aktiv in Gespräche über die Bildung einer neuen Regierung einbringen. Da die SPD die Wahl verloren habe, werde sie sich nicht vordrängeln, sagte Landeschef Ralf Stegner in Kiel, wo am Abend Gremien verschiedener Parteien über den Wahlausgang beraten. Über einen möglichen Rückzug von Ministerpräsident Torsten Albig nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat der SPD-Landesvorstand am Montagabend laut Stegner nicht gesprochen. "Darum ist es nicht gegangen", sagte Stegner.

Die SPD verliert - Woran lag es? Schleswig-Holstein Magazin - 08.05.2017 19:30 Uhr Nach dem schlechten Wahlergebnis der SPD spricht Landesvorsitzende Ralf Stegner von einem "sehr enttäuschenden Wahlergebnis". Die gesetzten Themen seien aber richtig gewesen.







Weiteres Statement am Abend

Natürlich sei die Enttäuschung groß, weil die SPD ihre Wahlziele nicht erreicht habe. Der SPD-Landesvorstand tagte mit Albig in spürbar angespannter Stimmung. Nach der Wahlniederlage war der Ministerpräsident wegen seines Verhaltens im Wahlkampf als Spitzenkandidat innerparteilich in die Kritik geraten. Zur Sitzung des Landesparteirats nach den Beratungen des Landesvorstandes waren auch die Kabinettsmitglieder gekommen. Nach der Sitzung will sich Stegner am späten Abend nochmals zu den Ergebnissen äußern.

Günther will Koalitions-Sondierungen starten

CDU-Wahlsieger Daniel Günther hält es für unrealistisch, dass ein Koalitionsvertrag vor der konstituierenden Landtagssitzung am 6. Juni geschlossen wird. Günther wollte sich am Montagabend in Kiel nach einer Sitzung des erweiterten Landesvorstandes nicht auf einen Zeitplan für Sondierungs- und später Koalitionsgespräche festlegen. Aber bis zur Sommerpause des Landtags sei es definitiv zu schaffen, sagte er. Die Nord-CDU will nächste Woche Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP über eine gemeinsame Koalition in Schleswig-Holstein starten.

FDP will zunächst mit Grünen sprechen

Schleswig-Holsteins FDP will Einladungen aller Parteien zu Sondierungsgesprächen nach der Landtagswahl annehmen. Die klare Präferenz der Mitglieder sei aber ein Jamaika-Bündnis, sagte FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki am Montagabend nach einem kleinen Parteitag in Kiel. Beschlüsse habe die Partei aber nicht getroffen. Zuvor hatte Landeschef Heiner Garg angekündigt, zunächst mit den Grünen über ein mögliches Jamaika-Bündnis mit der Union sprechen zu wollen.

