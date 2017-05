Stand: 07.05.2017 21:33 Uhr

Kommentar: "Schwierige Regierungsbildung in SH" von Bettina Freitag, Hörfunkchefin NDR 1 Welle Nord

Nichts ist unmöglich in Schleswig-Holstein. Da gibt es einen klaren Gewinner dieser Wahl, doch ob der auch die künftige Regierung führen wird? Daniel Günther ist ein Schnellstart gelungen, wie ihn die CDU im Norden noch nicht erlebt hat. Bis zum Herbst war er nur als redegewandter Oppositionsführer im Landtag aufgefallen. Im Land fast unbekannt. Gerade mal sechs Monate hatte er Zeit, sich als Herausforderer von SPD-Mann Torsten Albig zu profilieren. Last-Minute zum Erfolg. Ihm half im Endspurt, dass Albig ausgerechnet dann Fehler machte. Ein Interview mit unglücklichen Äußerungen über die Rolle seiner Ex-Frau, ein Fernseh-Duell, in dem er kaum Punkte machte. Derweil traf Günther klare Aussagen - zur Schulpolitik, zur Windenergie, zur Abschiebepraxis.

Rechnerisch sind mehrere Bündnisse denkbar

Nach dieser Aufholjagd beansprucht Günther natürlich das Amt des Ministerpräsidenten, doch die Verlierer haben noch Optionen. Und die werden sie nutzen wollen. Die Regierungsbildung wird langwierig und schwierig werden, es stehen viele Sondierungsgespräche und anschließend harte Koalitionsverhandlungen ins Haus. Nach dem Wahlabend steht die SPD unter Schock, aber der wird sich in ausgiebigen Gesprächen mit den kleineren Parteien lösen. Rechnerisch sind mehrere Bündnisse denkbar. In einer Koalition mit Grünen und FDP könnte die SPD weiterregieren, Daniel Günther hätte das Nachsehen. Auf der Suche nach Regierungspartnern muss die CDU mit fast allen sprechen, auch ihre Favoriten sind FDP und Grüne.

Grüne als Königsmacher?

Die Liberalen haben wieder Oberwasser, das zweistellige Wahlergebnis wird ihnen auch für die Bundestagswahl Rückenwind geben. Die Rolle der Königsmacher aber haben die Grünen, sie stehen in Schleswig-Holstein glänzender da als ihre Parteifreunde auf Bundesebene. Sie müssen nun herausfinden, ob sie sich mit der CDU und Daniel Günther arrangieren können, der ihre Windenergie-Pläne stoppen will. Leichter täten sie sich mit der SPD. Dann könnte die nächste Regierung sogar von Wahlverlierern geführt werden. Das entspräche zwar nicht dem Wählerwillen – aber in Schleswig-Holstein ist ja nichts unmöglich.

