Kieler Landtag wird zum Fernsehstudio von Katharina Schiele

Ein Techniker spricht in ein Headset - aber schüttelt verdutzt den Kopf. "Das war noch nichts", sagt er. Er überprüft, ob die Verbindung zum Übertragungswagen funktioniert. Zwei Handwerker in schwarzen T-Shirts knien auf dem Studioboden. Mit einem Metallkratzer entfernen sie die Schutzfolie, die noch auf allen Bodenteilen klebt. Sie sind für die gesamte Studio-Deko zuständig: Vorhänge, Kulissen und eben Böden. In weniger als 24 Stunden muss hier an der Kieler Förde alles fertig sein. Am Sonntagabend - pünktlich um 18 Uhr - zeigen Das Erste, das ZDF und der NDR aus ihren Wahlstudios im Landeshaus die ersten Prognosen für den Ausgang der Landtagswahl.

1.200 Medienvertreter sind angemeldet

Rund um das Landeshaus stehen Zelte, Übertragungswagen und Transporter. Das Schleswig-Holsteinische Parlamentsgebäude ist im Ausnahmezustand. Am vergangenen Sonntag startete das ZDF mit den Aufbauarbeiten, am Montag folgten die Techniker der ARD und des NDR. Mehr als 1.200 Medienvertreter seien für den Wahlsonntag angemeldet, erzählt Vivien Albers von der Landtagsverwaltung. Das sind etwa 200 mehr als bei der vergangenen Wahl vor fünf Jahren. "Jedes deutsche Medium ist angemeldet. Aber es kommen auch Vertreter aus den USA, Spanien, Russland und natürlich aus Dänemark." Das Interesse an der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist groß - eine Woche vor der Wahl in NRW und wenige Monate vor der Bundestagswahl.

Mit dem Zweiten sieht man (noch) nichts

Vor dem Plenarsaal leuchten zwei große Logos im ZDF-Orange. Die Stühle und Tische der Abgeordneten stapeln sich auf der Tribüne. Wie es im Saal aussieht, lässt sich nur erahnen. Neugierige, die sich mit Kameras nähern, werden von Mitarbeitern des ZDF wieder weggeschickt. Die Deko ist noch ganz neu. Erst wenn es komplett aufgebaut, ausgeleuchtet und fertig ist, darf es Bilder davon geben.

Ein Stockwerk darüber entsteht im Foyer des Landtages das Studio des NDR Fernsehens und einige Meter weiter - im alten Plenarsaal - das neue ARD-Wahlstudio. Von dort aus sendet am Sonntag Das Erste mehrere Stunden lang.

Schick, schlicht, funktional

Thomas Armster ist der Designer des neuen Sets. "Wir haben uns für eine schlichte Deko entschieden", erklärt er. "Es gibt keine ausschmückenden Elemente. Nichts soll von den Zahlen ablenken." Ein dezentes Design-Element gibt es dann aber doch: Der Tisch, an dem die Moderatoren stehen, sieht aus wie ein Wahlkreuz - allerdings nur wenn die Krankamera von oben filmt.

Das Studio soll aber nicht nur gut aussehen, es muss auch Platz zum Arbeiten bieten: Auch die Mitarbeiter von Infratest dimap haben hier ihre Schreibtische. Sie sitzen im neuen Set noch näher an den Moderatoren - schließlich haben die Meinungsforscher die Zahlen, auf die am Sonntagabend alle warten. Die erste Prognose und die Hochrechnungen bereiten sie zeitgleich auch für das NDR Fernsehen, NDR 1 Welle Nord und NDR.de auf.

Jedes Kabel zählt

Damit Andreas Cichowicz und Jörg Schönborn, die Moderatoren der Wahlsendung im Ersten, am Sonntag über ihre Headsets die Anweisungen aus der Regie hören können, krabbeln Luisa und Arman gerade unter den Tisch des Studios. Die beiden sind Auszubildende im ersten Lehrjahr und verlegen ihr erstes Kabel an diesem Set. "Gerade mussten wir das Kabel wieder komplett einrollen. Wir hatten vergessen, es durch die ausgesägten Löcher unter der Holzverkleidung durchzuziehen", lacht Luisa. Wie viele Meter Kabel im gesamten Landeshaus liegen, weiß niemand so genau. Ole Clausen, der technische Leiter des Sets, weiß zumindest, wie viele bei ARD und NDR verlegt wurden. Er rechnet laut vor: "17 Kameras, je 250 Meter Kabel. Sechs mal 300 Meter Glasfaser für Bild und drei mal 300 Meter Glasfaser für Ton. Nochmal 300 Meter für die Ausstattung in den Fraktionen. Und dann wahrscheinlich nochmal rund 30 Prozent von dem oben drauf." Das sind rund zwölf Kilometer Kabel - nur für NDR und ARD. Außer den Azubis arbeiten noch 16 weitere Kabelhilfen an den Sets von ARD und des NDR.

Vor der Wahl ist nach der Wahl

Bereits am Montag werden die Kabel dann alle wieder zusammengerollt. Die Handwerker bauen die neuen Sets wieder ab, packen die Böden zusammen. Der nächste Einsatz für das neue Set steht schon bevor: Eine Woche später wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Dann ziehen die Medienvertreter nach Düsseldorf um. Im Kieler Landeshaus wird schon am Dienstag nichts mehr zu sehen sein - von dem Rummel, der jetzt dort herrscht.

