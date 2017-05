Stand: 03.05.2017 15:00 Uhr

Günther will bei Wahlsieg Schulsystem ändern

Der schleswig-holsteinische CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther will im Falle eines Regierungswechsel nach der Landtagswahl erneut Änderungen am Schulsystem vornehmen. Die Einführung des Abiturs nach zwölf Schuljahren an den Gymnasien - G8 genannt - sei ein Fehler gewesen, sagte Günther im Wahlkampfinterview auf NDR Info. Es müsse eine Kehrtwende geben, damit die Kinder mehr Zeit hätten, einen guten Abschluss zu schaffen: "G9 hat noch niemandem geschadet, aber G8 schadet vielen Kindern."

Nach Einschätzung von Günther sind für die Umstellung zunächst keine zusätzlichen Lehrerstellen nötig. Die CDU werde sich aber dafür einsetzen, dass in Mangelfächern wie den Naturwissenschaften wieder mehr Unterricht erteilt werde.

Priorität für den Bau der A 20

Ein weiteres wichtiges Thema sieht der CDU-Spitzenkandidat in Investitionen in die Infrastruktur. Mit ihm als Ministerpräsident werde der Bau der A 20 mit Priorität umgesetzt, sagte Günther: "Wir brauchen diese Anbindung auch, um den westlichen Landesteil anzubinden. Die Kreise Steinburg und Dithmarschen lechzen danach, dass die A 20 endlich gebaut wird."

Kritik am Abschiebestopp für Afghanen

Deutliche Kritik äußerte Günther an der Entscheidung der Landesregierung, für Flüchtlinge aus Afghanistan einen Abschiebestopp zu verfügen. Es gebe einen Unterschied, ob Menschen aus Kriegsgebieten nach Deutschland kommen, oder ob sie andere Motive haben: "Das heißt für mich: Wer keine dauerhafte Bleibeperspektive hat, muss auch in sein Heimatland zurückgeführt werden." Allein im vergangenen Jahr seien 200 Afghanen freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt. Es sei daher nicht glaubhaft zu sagen, dass Afghanistan kein sicheres Land sei.

FDP als Wunschpartner für eine Regierungskoalition

Mit Blick auf mögliche Koalitionspartner äußerte sich Günther in dem NDR Info Interview zuversichtlich, nach der Wahl am kommenden Sonntag gemeinsam mit der FDP regieren zu können. Eine Beteiligung der Grünen an einer CDU-geführten Regierung schloss der Spitzenkandidat aber nicht aus: "Ohne Zweifel gibt es auch mit den Grünen Übereinstimmungen. Ich sehe da keine unüberwindbaren Hürden, aber eine Wunschkoalition wäre es für mich auch nicht."

Eine Große Koalition mit der SPD bewertet der CDU-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein als die schlechteste Lösung. Das sei etwas, das man in der Not machen müsse. Für eine Demokratie sei es immer besser, wenn es einen Wechsel zwischen den großen Parteien gebe.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 03.05.2017 | 20:30 Uhr