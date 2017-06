Stand: 26.06.2017 22:20 Uhr

FDP stimmt für Vertrag: Weg frei nach Jamaika

Der Hauptauschuss der FDP hat am Montagabend dem Koalitionsvertrag für das sogenannte Jamaika-Bündnis zugestimmt. Damit der Weg in Schleswig-Holstein frei für eine Regierung, die von der CDU, den Grünen und der FDP getragen wird. Am Dienstag wollen die Parteien das 114 Seiten starke Werk unterschreiben. Nach der CDU und den Grünen hat der sogenannte kleine Parteitag der Liberalen als letzter dem Koaltionsvertrag nach kurzer Debatte einstimmig mit nur zwei Enthaltungen zugestimmt.

FDP stimmt für "Jamaika"-Vertrag NDR//Aktuell - 26.06.2017 21:45 Uhr Nachdem CDU und Grüne bereits Ja zu "Jamaika" gesagt hatten, hat am Montagabend auch die FDP auf einem kleinen Parteitag für den Koalitionsvertrag gestimmt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Online-Befragung war Vorentscheidung

Zuvor konnten die etwa 2.200 Mitglieder der Liberalen online über den Koalitionsvertrag abstimmen.1.083 Menschen nahmen teil und stimmten mit großer Mehrheit für den Koalitionsvertrag. 92,8 Prozent der Basis sprachen sich für den Vertrag aus.

Weitere Informationen Die lange Suche nach einer neuen Regierung Die Küstenkoalition hat keine Mehrheit mehr - aber wer folgt? NDR.de zeichnet die wichtigsten Stationen seit dem Abend der Landtagswahl nach - und erklärt, wie es weitergeht. mehr

Am Freitag hatte bereits ein CDU-Parteitag geschlossen für das Bündnis mit Grünen und FDP gestimmt. Am Montag dann gaben die Grünen das Ergebnis ihrer Online-Befragung bekannt: 84,3 Prozent der Mitglieder stimmten für den mit der CDU und der FDP ausgehandelten Koalitionsvertrag. Etwa 60 Prozent der 2.449 Mitglieder der Nord-Grünen stimmten für den Vertrag.

Wahl zum Ministerpräsidenten am Mittwoch

Am Dienstag wird nun der Koalitionsvertrag unterzeichnet. Am Mittwoch soll dann CDU-Landeschef Daniel Günther zum Ministerpräsidenten gewählt werden. NDR.de überträgt die Wahl - ab Mittochmorgen 10.15 Uhr im Livestream. Das "Jamaika"-Bündnis in Schleswig-Holstein wird das zweite auf Landesebene - zwischen 2009 bis 2012 regierte im Saarland ein Bündnis aus CDU, FDP und Grünen.

Weitere Informationen Dossier zur Landtagswahl Schleswig-Holstein Die Schleswig-Holsteiner haben einen neuen Landtag gewählt. Im Dossier von NDR.de finden Sie alle Infos, Ergebnisse und Reaktionen. mehr 114 Seiten Koalitionsvertrag abgesegnet Erleichterung bei CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein: Der Koalitionsvertrag wurde vorläufig unterzeichnet. Vorgestellt wurden auch die Minister - bei NDR.de sind sie alle zu sehen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2017 | 19:30 Uhr