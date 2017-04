Stand: 06.04.2017 17:17 Uhr

Die Großen zufrieden, die Kleinen kampfesmutig

Genau einen Monat ist es noch hin, dann ist Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Wie ist jetzt die politische Lage im Land? Im Auftrag des NDR hat Infratest Dimap eine Umfrage gemacht. Demnach könnte die Küstenkoalition von SPD, Grünen und SSW weiter regieren, aber ihr Vorsprung schmilzt. Die SPD bleibt stabil bei 33 Prozent. Deren Spitzenkandidat, Ministerpräsident Torsten Albig, nannte die Umfragewerte eine Vitaminspritze für zwischendurch. "Völlig falsch wäre es, wenn Du vier Wochen vor der Wahl sagst, jetzt legen wir uns mal in den Liegestuhl und haben schon gewonnen, dann verlieren wir", sagte Albig. Die CDU holte drei Prozentpunkte auf. "Das ist noch nicht das Ergebnis, das wir am Ende haben wollen, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall", sagte CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther. "Jetzt heißt es in den nächsten Wochen: 'Weiter kämpfen'."

Grüne sehen Luft nach oben, FDP zufrieden

Die Grünen haben im Vergleich zur Umfrage im März zwei Prozentpunkte verloren. Spitzenkandidatin Monika Heinold sagte, es sei noch Luft nach oben. Die Umfrage zeige, dass es sich lohnt Wahlkampf zu machen. Zufrieden ist sie, weil die Grünen drittstärkste Kraft bleiben und in Schleswig-Holstein deutlich über dem Bundestrend liegen.

Videos 11:08 min Neue Umfragewerte vor der Landtagswahl 06.04.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin Nach einer aktuellen Umfrage des Infratest dimap liegt die SPD wenige Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein weiter vorn. Julia Stein präsentiert die neuesten Zahlen. Video (11:08 min)

Die FDP käme laut Umfrage nach wie vor auf neun Prozent der Stimmen. Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki ist mit der stabilen Position der FDP zufrieden und sagte, die Wahrscheinlichkeit, dass die Küstenkoalition am Wahltag eine Mehrheit erhält, sei äußerst fragil geworden.

Kleine Parteien wollen weiter kämpfen

Für den Südschleswigschen Wählerverband (SSW), der von der Fünf-Prozent-Klausel ausgenommen ist, sprachen sich erneut drei Prozent der Befragten aus. Spitzenkandidat Lars Harms kündigte an, noch eine Schippe draufzulegen. Nicht verloren gibt sich auch die Spitze der Piratenpartei. Bis zur Wahl sei noch alles möglich, sagte Patrick Breyer. Die Meinungsforscher sehen sie aber nur als eine Partei unter "Sonstige" und weisen sie gar nicht mehr mit einem eigenen Wert aus. Sie haben derzeit sechs Abgeordnete im Parlament. Die AfD erreicht laut Infratest Dimap aktuell sieben Prozent. Der Parteivorsitzende Bruno Hollnagel sagte, man habe sich mehr erhofft.

