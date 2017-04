Stand: 07.04.2017 14:48 Uhr

CDU-Kompetenzteam um Daniel Günther steht

CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther hat heute im Kieler "Atlantic" Hotel sein Kompetenzteam vorgestellt. Im Falle eines Regierungswechsels nach der Landtagswahl am 7. Mai werden dann unter anderen die vier Frauen und fünf Männer in verschiedenen Positionen an Günthers Seite stehen.

Bekanntmachung keine Garantie auf Ministerposten

Zu dem Team gehören neben der bereits früher vorgestellten Bildungspolitikerin Karin Prien auch Klaus Schlie (Innen), Barbara Ostmeier (Justiz) und Hans-Joachim Grote (Kommunen). Zudem sind Hans-Jörn Arp (Verkehr), Reinhard Sager (Finanzen), Kristina Herbst (Soziales), Friederike Kampschulte (Energie) und Oliver Grundei (Wissenschaft) dabei.

Zwar könnte jeder der vorgestellten Kandidaten ein Minister werden, doch es gebe keine Garantie dafür, einen Platz am Ministertisch zu bekommen, so Günther: "Wir verteilen hier überhaupt keine Posten", sagte er, "die können alle ein Haus leiten, die können alle Minister werden." Die Menschen im Norden müssten aber bereits vor der Landtagswahl wissen, welche Persönlichkeiten für eine Landesregierung bereitstünden. Den Kandidaten für Umwelt und Landwirtschaft will der CDU-Landeschef erst in den kommenden Wochen bekanntmachen - "um den Spannungsbogen zu halten."

