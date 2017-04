Stand: 23.04.2017 19:19 Uhr

Albig gegen Günther - das Duell jetzt live

Genau zwei Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein liefern sich die Spitzenkandidaten von SPD und CDU ein Duell bei NDR 1 Welle Nord: Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) und sein Herausforderer Daniel Günther (CDU) stellen sich noch bis 20 Uhr in der Livesendung "Zur Sache" den Fragen von Journalisten und von Radiohörern. Nach der jüngsten Umfrage kann sich die Koalition aus SPD, Grünen und SSW für die Landtagswahl in genau zwei Wochen gute Chancen ausrechnen, erneut eine Mehrheit zu bekommen. Aber auch die CDU mit Günther gibt sich zuversichtlich. "Ich bin total optimistisch", sagte er zum Auftakt des Duells. "Wir müssen hart arbeiten die letzten zwei Wochen", meinte Albig. Moderiert wird die Sendung Landespolitik-Chefin Julia Stein und Landeshauskorrespondent Stefan Böhnke. NDR.de überträgt das Streitgespräch im Video-Livestream.

Livestream: Albig gegen Günther im Duell NDR 1 Welle Nord - Zur Sache - 23.04.2017 18:05 Uhr Genau zwei Wochen vor der Landtagswahl liefern sich Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) und Herausforderer Daniel Günther (CDU) ein Duell - in der Live-Sendung "Zur Sache".

Albig will weiter regieren

Günther kritisierte, Albig habe keinen Führungsanspruch und überlasse vieles SPD-Landeschef Stegner. "Es ist schon so, dass im Landeshaus Herr Stegner regiert. Und wenn wir einen Ansprechpartner in der Regierung brauchen, was mit den abstimmen wollen, dann rede ich mit Herrn Stegner", sagte Günther. "Ich würde es nicht anderen überlassen, sondern ich will dem Land auch eine Richtung geben." Ministerpräsident Albig machte klar, dass er weiter regieren will. Dafür gelte es, in den kommenden zwei Wochen hart zu arbeiten. Die Rückmeldung auf der Straße gebe ihm viel Mut, dass die SPD das hinbekommen wird. "Die Opposition hat es nie geschafft, Punkte gegen uns zu machen und sich so erfolgreich aufzustellen, dass man gemerkt hat, da gibt es auch alternativen zu dieser Regierung", sagte Albig.

Videos 01:34 min Video: So funktioniert die Wahl in SH Am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt - und erstmals dürfen auch die 16- und 17-Jährigen ihre Stimme abgeben. Wie die Landtagswahl funktioniert, zeigen wir in 94 Sekunden. Video (01:34 min)

Abitur nach acht oder neun Jahren?

Großer Streitpunkt und erstes Thema im Hörfunk-Duell war die Schul- und Bildungspolitik im Land. Der 43-Jährige Günther will an den Gymnasien wieder G9 einführen. "Ich finde, dass Schülerinnen und Schüler nicht immer bis 16 Uhr in der Schule sein sollten, sondern auch mal nach links und rechts gucken dürfen, sich in Sportvereinen, in Feuerwehren engagieren. Junge Leute sollen auch jung bleiben und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir G9 flächendeckend in Schleswig-Holstein machen", sagte Günther. SPD-Spitzenkandidat Albig hingegen sagte, er wolle weiterhin eine Wahlfreiheit. "Man muss auch mal die Kraft haben eine Entscheidung durchzuhalten. Ich glaube in solche Systeme sollte man einmal in der Generation draufschauen und nicht nach jeder Wahl."

Günther will Windpläne ändern

Weiteres Streitthema im Wahlkampf: das Thema Windkraft. Während SPD-Spitzenkandidat Albig von großer Bürgerbeteiligung spricht, wirft CDU-Spitzenkandidat Günther ihm vor, den Bürgerwillen nicht ausreichend zu berücksichtigen. Er kündigte an, wenn die CDU an die Macht käme, würde er die jetzigen Windpläne der rot-grün-blauen Landesregierung über den Haufen werfen. Zunächst einmal müssten die Netze ausgebaut werden, sagte Günther, bevor neue Windkraftanlagen gebaut werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 23.04.2017 | 18:05 Uhr