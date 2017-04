Stand: 25.04.2017 22:05 Uhr

Albig gegen Günther: Fair im Ton, hart in der Sache

Rund Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben sich Torsten Albig (SPD) und Daniel Günther (CDU) ein munteres Rede-Duell geliefert. Das NDR Fernsehen hatte am Dienstagabend in die Wahlarena nach Lübeck eingeladen - zum direkten Schlagabtausch von Politikern und Bürgern. Etwa 140 Wählerinnen und Wähler konnten den Kandidaten die Fragen stellen, die ihnen wichtig sind, direkt und unverblümt. Die von NDR Fernseh-Chefredakteur Andreas Cichowicz moderierte Diskussion in der Kulturwerft Gollan führten beide Spitzenkandidaten ohne scharfe Attacken. Wenn Günther etwas forscher angriff, reagierte Albig betont ruhig.

Kontroverse Debatte beim Thema Bildung

Zu Beginn der Debatte lieferten sich die beiden Spitzenkandidaten einen ersten Schlagabtausch zum Thema Bildung. Erstmals dürfen auch die 16- und 17-Jährigen ihre Stimme abgeben. So startete die Sendung mit einer Frage der 16 Jahre alten Lena Werner aus Stockelsdorf. Sie schilderte den schlechten Zustand an ihrem Gymnasium. Die Schülerin der elften Klasse sprach von undichten Stellen im Dach, Wasserpfützen in den Fluren und fehlenden Unterrichtsmaterialen. "Wie wollen Sie diese Situation konkret beheben, denn unsere Schule ist kein Einzelfall?", fragte sie den Amtsinhaber. Seine Partei wisse, dass es kein Einzelfall sei. Albig sagte, dass er die Kommunen weiter unterstützen und stärker finanziell ausstatten will. "Aber die Entscheidung, es dann für die Schulen zu nutzen, müssen die Kommunen treffen", ergänzte der Ministerpräsident. Herausforderer Günther erklärte, seine Partei wolle ein eigenes Investitionsprogramm auch für Schulbauten machen.

Beide Politiker für Wahlausgang optimistisch

Laut jüngsten Umfragen kann die Koalition aus SPD, Grünen und SSW knapp zwei Wochen vor der Wahl auf eine erneute Mehrheit im Parlament in Kiel hoffen. "Ich habe eine Koalition, ich will diese fortsetzen", sagte Albig. Auch Günther ist optimistisch: "Es gibt Möglichkeiten, für uns zu regieren." Nur ein Bündnis mit der AfD schloss er kategorisch aus. Das Duell endete fast mit einem Gleichstand bei den Redezeiten: Torsten Albig (18:32 Minuten) hatte während der Sendung 47 Sekunden länger geredet als Daniel Günther (17:45 Minuten).

Nur zwei Duelle im Wahlkampf

Es gibt im Wahlkampf nur dieses eine Fernseh-Duell mit den beiden Spitzenkandidaten von SPD und CDU. Albig und Günther waren am Sonntag bereits bei NDR 1 Welle Nord in der Radiosendung "Zur Sache" zur Gast und antworteten zwei Stunden lang auf Fragen der Moderatoren und von Hörern.

Wahlkampf der "kleinen Parteien"

Den Auftakt vor dem großen Duell hatten am frühen Abend die sogenannten kleinen Parteien gemacht. In der Sendung "Schleswig-Holstein hat die Wahl" tauschten die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Grünen, FDP, Piraten und dem SSW sowie die Spitzenkandidaten von AfD und Linken, die nach aktuellen Umfragen ebenfalls Chancen auf einen Einzug in den Landtag in Kiel haben, ihre Positionen aus. Den Fragen der Moderatorinnen Julia Stein und Susanne Stichler stellten sich Monika Heinold (Die Grünen), Wolfgang Kubicki (FDP), Patrick Breyer (Piratenpartei), Lars Harms (SSW), Marianne Kolter (Die Linke) und Jörg Nobis (AfD).

Wahlrunde: Differenzen beim Thema Energie 25.04.2017 18:00 Uhr Die Spitzenkandidaten der sogenannten kleinen Parteien haben sich im Fernsehen ein Rededuell geliefert. Ein strittiges Thema war die Windenergie.







