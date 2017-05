Stand: 05.05.2017 10:07 Uhr

Albig: "Wir haben unsere Versprechen gehalten"

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Torsten Albig ist optimistisch, die Regierung mit den Grünen und dem SSW nach der Landtagswahl am Sonntag fortsetzen zu können. Der SPD-Politiker sagte im Wahlkampf-Interview auf NDR Info, die Koalition habe in den vergangenen Jahren gut regiert. Es gebe keinen Anlass, sie aufzulösen.

Er glaube fest an einen Wahlsieg seiner Partei und hoffe darauf, dass die bestehende Regierung ihre Arbeit fortsetzen könne, so Albig. Schon in den vergangenen Jahren sei es ein knappes Rennen zwischen SPD und CDU gewesen. In aktuellen Umfragen liegt allerdings die Partei seines Widersachers Daniel Günther (CDU) vorne.

"Wir wollen, dass niemand am rechten Rand auftaucht"

Albig hofft auf Fortsetzung der Regierung NDR Info - 05.05.2017 07:38 Uhr Autor/in: Stefan Schlag Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig ist mit seiner Regierungsarbeit der vergangenen Jahre zufrieden. Man habe alle Vorhaben umgesetzt, sagte er im NDR Info Interview.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Aus dem Umstand heraus, dass wir die bestehende Koalition mit Grünen und SSW fortsetzen wollen, hält sich unsere Freude, mit anderen Parteien reden zu wollen, in sehr großen Grenzen", sagte Albig. Als klares Wahlkampfziel nannte der Ministerpräsident auf NDR Info auch, den Einzug der Linken und der AfD in den Landtag zu verhindern: "Wir wollen ein klares Signal für die Menschen setzen: Wir wollen, dass niemand am rechten Rand auftaucht und wir wollen nicht mit den Linken als Koalitionspartner reden, weil wir sie gar nicht im Landtag haben wollen."

Albigs Fünf-Jahres-Bilanz fällt positiv aus

Alle gesetzten Ziele des Wahlkampfs vor fünf Jahren seien erreicht worden, so Albig weiter: "Es ist nichts liegen geblieben. Wir können den Menschen zeigen, dass wir das Punkt für Punkt umgesetzt haben, was wir vor fünf Jahren versprochen haben." So habe die Regierung 10.000 Kitaplätze schaffen wollen - und habe sie geschaffen. Außerdem seien mehr Lehrer eingestellt und Straßen saniert worden. "Wir wollten die Energiewende so umsetzen, dass sie funktioniert. Das ist uns gelungen."

Weitere Informationen SH-Wahl: Kandidaten-Interviews auf NDR Info Schleswig-Holstein wählt am 7. Mai einen neuen Landtag. Wer wird neuer Ministerpräsident? NDR Info hat im Vorfeld der Wahl die Spitzenkandidaten von acht Parteien interviewt. mehr Landtagswahl: Der Kampf ums Kieler Landeshaus Am 7. Mai wählen die Schleswig-Holsteiner einen neuen Landtag. Im Dossier von NDR.de finden Sie alles Wissenswerte über die Spitzenkandidaten, die Positionen der Parteien und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 05.05.2017 | 07:38 Uhr