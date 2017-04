Stand: 27.04.2017 17:20 Uhr

ARD-Umfrage: CDU zieht an SPD vorbei

Zehn Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein kommt noch einmal Bewegung in die Werte für die Parteien: Stünde der Urnengang bereits am kommenden Sonntag an, wäre die CDU die stärkste politische Kraft. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der Tagesthemen. 32 Prozent der Befragten würden den Christdemokraten ihre Stimme geben. Die SPD käme auf 31 Prozent. Im Vergleich zur NDR Umfrage vom 20. April würde die CDU ein Prozentpunkt zulegen, die Sozialdemokraten zwei Prozentpunkte verlieren. Die Grünen lägen bei 12 Prozent (+/-0). Für den Südschleswigschen Wählerverband (SSW), der von der Fünf-Prozent-Klausel ausgenommen ist, sprächen sich 3 Prozent (+/-0) der Befragten aus. Die bestehende Regierung aus SPD, Grünen und SSW hätte keine Mehrheit.

Linke und AfD legen zu, FDP verliert leicht

Die FDP käme laut Umfrage auf 8,5 Prozent (-0,5) der Stimmen. Die Linke könnte im Vergleich zur letzten NDR Umfrage 0,5 Prozentpunkte zulegen. Sie würde mit 4,5 Prozent der Stimmen den Einzug in den Landtag aber verpassen. Die AfD käme momentan auf 6 Prozent (plus 1 Prozentpunkt) und würde neu in den Kieler Landtag einziehen. Die sonstigen Parteien hätten 3 Prozent. Darunter fallen auch die Piraten.

Mit diesen Zahlen wäre eine Fortführung der bisherigen Koalition rechnerisch knapp nicht möglich. Möglich wären noch eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP oder eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Auch eine Große Koalition wäre möglich.

Direktwahl: Albig verliert in der Wählergunst

Wenn die Bürger in Schleswig-Holstein ihren Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, würden sich 48 Prozent für Amtsinhaber Torsten Albig (SPD) entscheiden. Albig verschlechterte sich gegenüber der Umfrage vom 20. April um 7 Prozentpunkte. CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther konnte seinen Wert gegenüber dem Vormonat um 1 Prozentpunkt ausbauen, bleibt aber mit 27 Prozent deutlich hinter Albig.

Vier von zehn finden Küstenkoalition gut

Mit der Arbeit der Landesregierung von SPD, Grünen und SSW sind insgesamt sechs von zehn Befragten zufrieden. 35 Prozent sind weniger bzw. gar nicht zufrieden. Laut der Umfrage ist die Küstenkoalition auch die beliebteste Variante - 45 Prozent der Bürger in Schleswig-Holstein fänden ein solches Bündnis gut beziehungsweise sehr gut für Schleswig-Holstein. Für eine Große Koalition unter Führung der CDU sind 39 Prozent, 34 Prozent fänden eine Große Koalition unter Führung der SPD gut. Eine Jamaika-Koalition (CDU, Grüne, FDP) könnten sich 29 Prozent vorstellen, eine Ampel-Koalition (SPD, FDP, Grüne) 26 Prozent.

Für die Umfrage wurden am 25. und 26. April insgesamt 1.003 Wahlberechtigte in Schleswig-Holstein am Telefon befragt. Die statistische Fehlerquote liegt laut Infratest dimap zwischen 1,4 und 3,1 Prozentpunkten.

