Zweijährige schwer missbraucht - Prozess beginnt

Für die Lübecker Staatsanwaltschaft ist es einer der gravierendsten Missbrauchsfälle der vergangenen 25 Jahre: Über mehrere Monate hinweg soll ein 28 Jahre alter Mann seine eigene zwei Jahre alte Tochter schwer sexuell missbraucht haben. Außerdem überließ er laut Anklage einem anderen Mann, 47 Jahre alt, das kleine Mädchen zum Missbrauch. Von heute an müssen sich die beiden Männer vor dem Lübecker Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vater des Mädchens insgesamt neun, dem 47-Jährigen vier Taten vor. In drei Fällen sollen die Männer das Kind vergewaltigt haben.

Bis zu 15 Jahre Gefängnis drohen

Alle Taten sollen zwischen Sommer und November 2016 passiert sein. Laut Staatsanwaltschaft brachten die Angeklagten das Kind in Lebensgefahr, weil sie es zum Teil geknebelt haben. Werden sie verurteilt, drohen den Männern Gefängnisstrafen zwischen fünf und 15 Jahren - wegen schweren Kindesmissbrauchs, Vergewaltigung und Misshandlung von Schutzbefohlenen.

Internetnutzer informierte die Behörden

Ein weiterer Vorwurf: Der 28 Jahre alte Angeklagte soll Bilder des Missbrauchs anderen Männern im Internet angeboten haben. Darüber kam das Ganze am Ende auch ans Licht: Der Vater des Kindes schickte einem anderen Internetnutzer in einem Chat Bilder und Videos vom Missbrauch der Zweijährigen zu. Der Zeuge wandte sich an das Jugendamt - und das informierte die Polizei. Kurz darauf nahmen die Ermittler die beiden Männer fest. Dabei fand die Polizei auch große Mengen an Bildern und Videos.

Ermittlungen gehen weiter

"Wir ermitteln noch gegen rund 50 Abnehmer des kinderpornografischen Materials", sagte der Sprecher der Lübecker Staatsanwaltschaft, Christian Braunwarth. "Bei einigen besteht der Verdacht, dass sie den Missbrauch live im Internet mitverfolgt haben." Die Mutter des Mädchens habe von den Taten dagegen nichts mitbekommen. Die Männer hätten sich nachts an dem Kind vergangen - oder wenn die Mutter bei der Arbeit war.

