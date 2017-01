Stand: 26.01.2017 22:48 Uhr

Zwei Menschen sterben bei Unfall auf der A 1

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 1 zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind am Donnerstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei waren sie gegen 20.30 Uhr mit ihrem Auto erst gegen die Leitplanke gefahren, dann ausgestiegen und über die Fahrbahn gelaufen. Dabei wurden beide von Autos erfasst und getötet, wie NDR 1 Welle Nord berichtete. Nach Informationen der "Lübecker Nachrichten" wurden zwei weitere Menschen verletzt.

Autobahn voll gesperrt

Die A 1 ist zwischen Lübeck und Hamburg weiterhin voll gesperrt. Dadurch gibt es in beiden Richtungen jeweils drei Kilometer Stau. Die Umleitung in Richtung Süden führt über die U 12 und in Richtung Norden über die U 9. Aktuelle Informationen zur Lage finden Sie in unseren Verkehrsmeldungen.

Nur wenige Kilometer entfernt - zwischen dem Kreuz Bargteheide und Bad Oldesloe - hatte es Mitte Januar bei Glatteis eine Massenkarambolage mit etwa 30 Fahrzeugen gegeben. Eine Frau kam dabei ums Leben.

