Stand: 04.03.2017 11:02 Uhr

Zwei Feuer an der dänischen Grenze

In der Nacht zum Sonnabend hat es im Kreis Nordfriesland an der dänischen Grenze zwei Feuer gegeben. Ein Brand brach kurz nach Mitternacht im Badezimmer einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Süderlügum aus. Alle Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Eine Frau erlitt eine Rauchvergiftung. Sie und ihr drei Jahre altes Kind wurden vom Rettungsdienst zur Beobachtung in eine Flensburger Klinik gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden mehrere hunderttausend Euro beträgt.

Zweiter Brand in Braderup

Nur wenige Kilometer entfernt brannte es Stunden später in einer Lagerhalle in Braderup. In der Halle lagerte Reet. Laut Polizei brannten in dem knapp 1.000 Quadratmeter großen Gebäude Wandplatten und Gebälk. Der Schaden beträgt nach Angaben der Beamten knapp 50.000 Euro - verletzt wurde niemand. Bei beiden Bränden steht die Ursache noch nicht fest.

Zwei Feuer in Nordfriesland NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.03.2017 11:50 Uhr Autor/in: Nagel, Christian







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2017 | 12:00 Uhr