Stand: 05.02.2017 11:36 Uhr

Zwei Angler aus Ostsee gerettet

Die Wasserschutzpolizei hat am Sonnabend zwei Angler aus der Ostsee gerettet, die im starken Nebel vor Fehmarn die Orientierung verloren hatten. Weil sie in ihrem kleinen Boot auf einmal keinen Sichtkontakt mehr zum Land hatten, riefen die 57 und 56 Jahre alten Männer per Handy die Polizei. Doch der Empfang war so schlecht, dass das Gespräch abbrach.

Keine Rettungswesten dabei

Die Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) startete daraufhin eine Suchaktion. Drei Stunden lang waren Retter mit einem Polizeiboot und zwei Seenotrettungskreuzern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) unterwegs. Dann schließlich gab die Besatzung eines vorbeifahrenden Frachtschiffes den entscheidenden Hinweis: Zwischen Puttgarden und Rödby hatte sie das Boot ausgemacht. Gegen 19 Uhr nahm ein Schiff der Bundespolizei die beiden Hamburger an Bord. Seenotretter brachten sie und ihr Boot zurück nach Fehmarn. Beide Angler waren unverletzt. Die Männer hätten noch nicht einmal Rettungswesten dabei gehabt, hieß es von der Polizei.

Weitere Informationen mit Video Seenotkreuzer "Berlin" tritt Dienst an Die 28 Meter lange "Berlin" ist jetzt offiziell in Dienst. Bei einer Kontrollfahrt am Sonnabend war auch Ministerpräsident Albig dabei. Der Seenotrettungskreuzer der DGzRS ersetzt die alte "Berlin". (04.02.2017) mehr Vom Strandraub zur Seenotrettung Bis 1865 leben viele Küstenbewohner vom Strandgut havarierter Schiffe. Hilfe für Seeleute bleibt aus. Das ändert sich mit Gründung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. (28.05.2015) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2017 | 11:00 Uhr