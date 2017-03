Stand: 31.03.2017 19:30 Uhr

Zugverkehr nach Sylt wird lahmgelegt

Urlauber und Pendler müssen am Wochenende mit weiteren Problemen beim Sylt-Verkehr rechnen. Wegen Bauarbeiten für ein neues Stellwerk falle der Zugverkehr auf die Insel Sylt in der Nacht zu Sonntag für rund acht Stunden aus, teilte die Deutsche Bahn mit. Autozüge zwischen Niebüll und Westerland fahren überhaupt nicht. Einige Regionalzüge dagegen kämen über den Hindenburgdamm - allerdings nur bis Morsum. Dort müssen Pendler und Urlauber dann auf Busse umsteigen.

Fähren sollen etwas Entlastung bringen

Um die Behinderungen in Grenzen zu halten, bietet die Sylt-Fähre zwischen List und Rømø in Dänemark zwei weitere Abfahrten am frühen Sonntagmorgen an. Die Bahn investiert derzeit rund 11,8 Millionen Euro, um auf der Urlaubsinsel die veraltete Signal- und Stellwerkstechnik zu ersetzen. Noch bis Ende April kann es laut Bahn daher zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen kommen.

Zugreisende gucken wieder in die Röhre

Schon lange ist es eine echte Nervenprobe für Bahn-Pendler, die tagtäglich zwischen dem Festland und Sylt unterwegs sind. Weil es Probleme an den Kupplungen gab, wurden Ende 2016 90 Wagen des damaligen Betreibers, der Nord-Ostsee-Bahn, aus dem Verkehr gezogen. Die Ersatzzüge des neuen Betreibers, der DB Regio, sind oft verspätet, fallen aus und sind oft alt und verdreckt.

Bahn bietet keine Lösungen an

Vergangene Woche gab es einen sogenannten Bahngipfel in Niebüll für die verärgerten Pendler. Der Landrat des Kreises Nordfriesland, Dieter Harssen, hatte zwar schon im Vorfeld Lösungen von den Verantwortlichen gefordert. Doch die wurden nicht präsentiert. Stattdessen machten Vertreter von Deutscher Bahn und DB Regio klar: Die Alternative zu 40 Jahre alten Zügen sind gar keine Züge.

