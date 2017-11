Stand: 15.11.2017 11:24 Uhr

Zugunglück: "Ich dachte, wir kippen um"

Am Bahnhof in Elmshorn im Kreis Pinneberg ist am Morgen ein Zug entgleist. Nach Angaben der Deutschen Bahn handelt es sich um eine Regionalbahn, die auf dem Weg von Altona nach Westerland auf Sylt war. Mehrere Waggons seien betroffen, so ein Bahnsprecher. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Unter anderem wurde eine Zugbegleiterin ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sagte NDR 1 Welle Nord, es handele sich nicht mehr um eine Großlage. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Der Zug war laut Bahnsprecher bei der Ausfahrt in Elmshorn entgleist. Die Bergungsarbeiten könnten tagelang andauern.

Zug springt in Elmshorn aus den Gleisen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 15.11.2017 12:00 Uhr Am Bahnhof Elmshorn ist eine Regionalbahn aus den Gleisen gesprungen. Ein Passagier "dachte, dass wir umkippen. Es war kurz davor."







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Ein bisschen wie beim Erdbeben"

Ein Fahrgast sagte NDR 1 Welle Nord, dass es bei dem Unfall "ordentlich gerumpelt" habe - "so ein bisschen wie bei einem leichten Erdbeben". Nach einem kurzen Moment der Angst habe das Zugpersonal die Passagiere nach draußen geführt, so der Mann. Ein weiterer Fahrgast "dachte, dass wir umkippen. Es war kurz davor."

Bahnhof ist für Zugverkehr gesperrt

Der Bahnhof in Elmshorn ist für den Zugverkehr gesperrt. Die Entgleisung legt den Bahnverkehr in weiten Teilen Schleswig-Holsteins lahm. Betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn die Strecken in Richtung Sylt, Flensburg und Neumünster. "Etliche hundert Züge sind betroffen", sagte ein Sprecher. Die Bergungsarbeiten würden voraussichtlich "mindestens zwei Tage dauern". Zunächst müsse die Oberleitung abgebaut und ein Kran an den Unfallort gebracht werden.

Pendler müssen über Lübeck fahren

Alle Reisenden von Hamburg in Richtung Kiel wurden aufgefordert, über Lübeck zu fahren. Die Bahn hat auch einen Bus-Ersatzverkehr eingerichtet - zwischen Itzehoe und Pinneberg mit Halt in Elmshorn. In Richtung Hamburg starten und enden Züge in Itzehoe. Richtung Norden ist der Bahnhof Neumünster Start- und Endpunkt. Die Deutsche Bahn hat betroffene Verbindungen auf ihrer Homepage aufgelistet.

Entgleiste Bahn blockiert Bahnhof Elmshorn























Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.11.2017 | 12:00 Uhr