Stand: 01.11.2017 09:05 Uhr

Zombies und Leichenteile in der Auffahrt von Tobias Senff

"Ich brauche keinen Geburtstag mehr. Das ist einer der schönsten Tage des Jahres", kommentiert Malte Nemitz aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) das Gekreische in seiner Auffahrt. Er trägt einen OP-Kittel mit Kunstblutspritzern, Bisswunde am Hals, weiße Kontaktlinsen und eine Perücke, die ein Eigenleben führen könnte. Malte Nemitz stellt einen verrückten Professor dar. Im Fünf-Minuten-Takt gehen Besuchergruppen seine Auffahrt runter und holen sich bei ihm Süßigkeiten ab. Doch vorher erleben sie Grauenhaftes.

Halloween: Gruselstraße in Bad Oldesloe Schleswig-Holstein Magazin - 31.10.2017 19:30 Uhr Schauspieler, Trockeneis und natürlich viel Blut - für Halloween hat Bad Oldesloe ordentlich aufgefahren. Philipp Jeß hat sich todesmutig unter die Untoten gemischt.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Einfaches Erschrecken reicht nicht

Gemeinsam mit einer Eventfirma hat Malte Nemitz seinen rund 100 Meter langen Privatweg zu einer Art Geisterbahn umgebaut. Riesige Tore mit schwarzen Vorhängen grenzen die einzelnen Stationen ab. "Die Technik, wie Scheinwerfer und Nebelmaschinen, haben wir ausgeliehen", erzählt Malte. Über die Kosten will er nicht sprechen. Seine Frau habe ihn mit dem Halloween-Virus infiziert, meint der Familienvater. "Wir sind früher mit unseren Kindern mitgegangen. Dann haben wir Besucher bei uns zuhause erschreckt. Vor zwei Jahren haben wir unser altes Haus zu einer Geisterbahn gemacht."

"Mein Mann kann hier durchdrehen"

Ines Nemitz, Maltes Frau, meint dazu mit einem breiten Grinsen: "Mein Mann kann hier völlig durchdrehen. Ich habe ihn dieses Jahr von der Leine gelassen." Von den vielen Vorbereitungen hat Ines nur am Rand etwas mitbekommen. Sie ist auch verkleidet, trägt ein schwarzes barockes Kostüm und hat diverse geschminkte Wunden im Gesicht. "Es hat gut eine Stunde gedauert, bis ich soweit war. Der Aufbau der Anlage hat schon um 8 Uhr begonnen." Als "Königin der Nacht" begleitet sie einige Gruppen von der Straße über die Auffahrt bis zu ihrem Mann. Der Andrang ist groß.

Horror, Zombies und jede Menge Süßigkeiten





















Dichter Nebel und flackerndes Licht

"Dieser Weg hat eine Geschichte", verrät Malte Nemitz in seinem Gruselkostüm. "Bei einem Experiment des verrückten Professors mit Zombies ist etwas schiefgegangen, jetzt laufen sie frei rum." Schon am Eingang werden die Besucher mit einem kleinen Film darauf eingestimmt. Als Rat gibt es noch "Keine Zombies anfassen." Dann geht es durch den ersten Vorhang. Dichter Bodennebel wabert über die Pflastersteine, grünes Licht flackert. Zwei rot beleuchtete Figuren bewegen sich. Im Gebüsch steht ein Mann mit Latexmaske und säuselt leise.

Zombie nimmt Rücksicht auf Kinder

Die Gruppe geht schnell zur zweiten Station. In einem Käfig liegt etwas. Als die Gruselfans näherkommen, springt ein Mann auf und rüttelt wie verrückt an den Stäben. Gekreische. Der Zombie beruhigt sich dann schnell wieder. Bei kleineren Kindern hält sich Schauspieler Alexander Schellworth aus Hamburg zurück. "Es macht riesig Spaß. So viele Details sind hier. Eine ganz tolle Sache." Dann legt er sich wieder bereit für die nächsten Besucher. In der dunklen Auffahrt ist er fast nicht mehr zu erkennen.

Blutige Amputation lässt zusammenzucken

Hinter der nächsten schwarzen Abtrennung kommt eine junge Frau laut kreischend die Auffahrt raufgelaufen. Ann-Kathrin Seeger aus Bad Oldesloe spielt auch ein Opfer und warnt die Zuschauer: "Geht nicht weiter!" Dann bricht sie zuckend im Nebel zusammen wartet bis alle weitergegangen sind und steht wieder auf. An der nächsten Station liegt ein Mann mit realistisch aussehenden Wunden auf einem Tisch. Eine Frau im OP-Kittel schlägt ihm mit einem Messer den Arm ab und wirft ihn in eine Schubkarre. Schreie. Einige Besucher zucken kurz zusammen, andere grinsen breit.

400 Kilogramm Trockeneis für Gruselshow

Es ist fast geschafft. Gleich sind die Besucher bei Malte Nemitz an der letzten Station. Hinter einer Hausecke wartet er auf seinen Einsatz. Über Funk fordert er noch schnell neues Trockeneis für den Nebel nach. "Insgesamt haben wir 400 Kilogramm besorgt", erzählt er und versteckt sich wieder. Die Besucher gehen an einem Grabfeld mit Nebelschwaden vorbei und kommen zu einem Haus.

Ekel begeistert Zuschauer

Malte Nemitz stürmt aus dem Haus und ruft den Gruselfans zu: "Schnell, nehmt etwas Süßes! Dann geht wieder zurück! Hier laufen noch Zombies rum."

In einer Besucher-Gruppe sind Freunde der Familie Nemitz dabei. Eine Frau umarmt den verrückten Professor Malte Nemitz und meint lachend über Kostüm und Ausstattung: "Boah, ist das eklig." Ähnlich begeistert sind auch Leah und Roman Grote aus Bargteheide. Ihr Fazit: "Die haben sich echt Mühe gegeben und so viel Zeit und wohl auch Geld investiert. Schon gruselig und toll für die Kinder." Und dann bietet Leah noch an, im kommenden Jahr auch mitzumachen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 31.10.2017 | 19:30 Uhr