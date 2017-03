Stand: 06.03.2017 15:08 Uhr

Zoff um Schleswiger Bahnhof spitzt sich zu

Im Streit um die Sanierung des Schleswiger Bahnhofs hat die Stadtverwaltung Strafanzeige gegen den Bauherren gestellt. Die Stadt hatte vergangene Woche diverse Räume des Bahnhofes versiegelt, um weitere nicht genehmigte Bautätigkeiten zu verhindern. Man mache sich Sorgen um Art und Statik des Umbaus des historischen Gebäudes, so die Stadtverwaltung. Diese Siegel sind nach Angaben der Stadt vom Montag mittlerweile zum Teil gebrochen. Daher sei jetzt Strafanzeige gestellt worden.

Schleswiger Bahnhof teilweise versiegelt Schleswig-Holstein Magazin - 03.03.2017 19:30 Uhr Aus Sorge um den Denkmalschutz hat die Stadt den Schleswiger Bahnhof teilweise versiegeln lassen. Dem Investor fehle die Baumgenehmigung. Der spricht von "Hausfriedensbruch".







Bauakten sind verschwunden

Desweiteren hat die Stadt festgestellt, dass die Bauakten offenbar nicht mehr vollständig sind. "Der Bürgermeister wurde am heutigen Tag vom Bauherrn darüber informiert, dass ihm die Akte für die Summe von 10.000 Euro anonym zum Kauf angeboten wurde", hieß es weiter.

Der Bahnhofseigentümer schildert es so: Am Sonntag habe er einen Brief bekommen. Ein Unbekannter schreibt darin, er sei in den Besitz der Bauakte Bahnhof Schleswig gekommen. Für 10.000 Euro würde er sie dem Bauherrn überlassen. Der Bauherr hat den Bürgermeister daraufhin zu einer Stellungnahme zu diesem Sachverhalt aufgefordert.

Anzeige wegen Unterschlagung

Die Stadt Schleswig bestätigt, dass ein Teil der Akte fehle. Das habe ein Mitarbeiter nach dem Ortstermin am vergangenen Donnerstag festgestellt. Nun hat die Stadt Anzeige gegen Unbekannt erstattet – wegen Unterschlagung einer Fundsache. Eigentümer und Stadt sind sich in einem Punkt einig: beide sagten NDR1 Welle Nord: man könne nicht verstehen, was damit bezweckt werden sollte, die fehlenden Unterlagen seien nicht einmal besonders relevant. Die Kripo ermittelt in dem Fall.

Die Bahn hatte den unter Denkmalschutz stehenden Bahnhof 2013 für 182.000 Euro an den Investor aus Freiburg im Breisgau versteigern können. Ein erster Verkauf hatte zuvor rückabgewickelt werden müssen.

