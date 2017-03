Stand: 17.03.2017 14:24 Uhr

Zigarettenschmuggel im ganz großen Stil

Der Zoll hat den größten Zigarettenschmuggel in Norddeutschland seit mehr als zwei Jahren aufgedeckt. Beamte stellten am Sonntag fast 8,5 Millionen Zigaretten in einem Sattelzug am Skandinavienkai in Travemünde sicher. Am Freitag präsentierte die Zollfahndung die Schmuggelware in einem Lager in Melsdorf bei Kiel. Der entstandene Steuerschaden wird auf rund 1,3 Millionen Euro geschätzt. Die Verpackung der Zigaretten lässt laut Hauptzollamt Kiel darauf schließen, dass die Ware aus dem russischen Raum kommt.

Marmeladengläser zum Schein

Der lettische Lastwagen war am Donnerstag mit einer Fähre aus Lettland gekommen. Zur Tarnung hätten zwei Paletten mit Marmeladengläsern vor der Schmuggelware gestanden, sagte Zollsprecher Stephan Meyns. Es kamen dann weitere Kartons zum Vorschein, die die Kollegen öffneten. Nach und nach wurden alle rund 8,5 Millionen Zigaretten entdeckt - unversteuert und unverzollt. In den Kartons lagen die Marken "L&M red" sowie "Winston blue".

Ware für deutschen Empfänger bestimmt

Der Fahrer des lettischen Lastwagens sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Marmeladengläser waren für einen Empfänger in Deutschland bestimmt. Auch gegen ihn wird ermittelt. Bis zum Ende des Verfahrens werden die Zigaretten als Beweismittel eingelagert und dann in einer Müllverbrennungsanlage vernichtet.

Zigaretten ohne Ende im Lkw NDR 1 Welle Nord - 17.03.2017 19:30 Uhr Der Zoll entdeckt im Seitenteil eines lettischen Lastwagens Millionen Schmuggelzigaretten. Claus-Peter Minkwitz vom Hauptzollamt Kiel berichtet von der Kontrolle der Fahnder.







