Zehntausende Ringelgänse pausieren im Wattenmeer

Das schleswig-holsteinische Wattenmeer ist im Moment ein riesiger Rastplatz - für Ringelgänse. Etwa 80.000 Tiere dieser Vogelart stärken sich derzeit im Wattenmeer. Nach Angaben der Schutzstation Wattenmeer sind das über 10.000 mehr als noch vor einigen Jahren. Die Ringelgänse sind auf dem Weg von ihren Winterquartieren in England und Frankreich zu ihren Brutplätzen in Sibirien. Die Zeit an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste nutzen sie, um sich ein Fettpolster anzufressen für ihren Langstreckenflug. 4.000 Kilometer fliegen sie in zwei Etappen - einen Zwischenstopp gibt es nur am Weißen Meer im Norden Russlands.

Wenn Zehntausende Wildgänse Pause machen









Langflieger und Vielfresser

"Nur wohlgenährte Ringelgänse schaffen es, in Sibirien ihren Nachwuchs erfolgreich großzuziehen", sagt Biologe Klaus Günther. Ihr optimales Startgewicht liegt bei rund 1.700 Gramm. Um das erreichen, muss der entengroße Vogel binnen weniger Wochen rund 25 Prozent zunehmen - mit Salzwiesengräsern und Kräutern. Deshalb ist die Ringelgans im Wattenmeer täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit Fressen beschäftigt.

Brutgebiet in Nordwestsibirien

Wenn die kleinen, dunklen Vögel mit dem weißen Ring am Hals gegen Anfang bis Mitte Juni ihre Brutgebiete in der Tundra Nordwestsibiriens erreichen liegt dort oft noch Schnee. Sie nutzen den kurzen arktischen Sommer, um schnell ihre Eier auszubrüten und die Küken aufzuziehen. Kaum sind ihre Jungen nach acht bis neun Wochen flügge, verlassen sie den hohen Norden. Den Rest des Jahres verbringt sie in den Winterquartieren oder auf dem Weg dorthin.

Halligen feiern Ringelganstage und Spatenstich

Die 20. Ringelganstage starten auf den Halligen Hooge, Langeness und Oland. Hooge feiert den Auftakt zusätzlich mit einem Spatenstich für ein Versorgunszentrum.







Doppelte Feier für die 20. Ringelganstage

Der Auftakt zu den 20. Ringelganstagen wird gleich doppelt gefeiert. Denn die Hallig Hooge investiert für ihre rund 100 Einwohner in ein Versorgungszentrum mit einem Markt-Treff, Infos rund um die Hallig und zusätzlichem Wohnraum. Dazu gehören auch Räume für die Krankenpflege nach heutigen Standards, in denen ein Arzt vom Festland praktizieren kann. Umweltminister Robert Habeck (Grüne) setzt am Sonnabend den ersten Spatenstich - der Markt-Treff soll spätestens in einem Jahr eröffnet werden.

