Zahl der Wohnungseinbrüche geht deutlich zurück

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Schleswig-Holstein zurückgegangen. Sie sei auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren, teilte das Landeskriminalamt am Dienstag mit. Im ersten Halbjahr 2017 sank die Zahl der vollendeten und versuchten Wohnungseinbrüche im Vergleich zum Vorjahr um 898 polizeilich registrierte Fälle auf landesweit 2.757 Fälle (2016: 3.655 Fälle). "In einigen Kreisen des Landes kann man im Vergleich zu den Vorjahren sogar von einem erfreulichen Rückgang der Wohnungseinbruchsdelikte um bis zu 80 Prozent sprechen", sagte Kriminaldirektor Rainer Bretsch.

Geerdts: In Kiel und Neumünster noch Probleme NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Magazin - 25.07.2017 19:30 Uhr Laut LKA ist die Zahl der Wohnungseinbrüche auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Staatssekretär Torsten Geerdts (CDU) sieht den Erfolg im täterorientierten Ansatz.







Schrecken mehr Kontrollen ab?

Besonders starke Rückgänge verzeichneten die Polizeidirektionen Bad Segeberg und Ratzeburg. Dort wurden zusätzlich zu den üblichen Maßnahmen auch Anhalte- und Sichtkontrollen durchgeführt. "Wir haben aber nach wie vor Tätergruppen, die bestimmte Bereiche wie den Hamburger Rand oder die Nähe zu Autobahnen bevorzugen", sagte Bretsch. In größeren Städten wie Kiel und Neumünster gebe es darüber hinaus aktive örtliche Täterstrukturen, die sich ihre Ortskenntnisse zunutze machen.

Geerdts: "Optimale Arbeit der Polizei"

"Die Zahlen sind insgesamt beeindruckend", sagte Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts (CDU) im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord. "Das ist zurückzuführen auf eine optimale Arbeit unserer Polizei." In Schleswig-Holstein wird die Tatortarbeit nicht nur von Polizisten, sondern seit einigen Monaten auch durch 28 speziell ausgebildete Spurensicherungskräfte gewährleistet.

