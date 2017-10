Stand: 24.10.2017 05:00 Uhr

Witzwort - Komik an jeder Ecke

In Schleswig-Holstein gibt es mehr als 1.100 Städte, Dörfer und Gemeinden. Einige haben ziemlich merkwürdige Namen wie Witzwort, Damendorf, Todesfelde oder Ekel. NDR 1 Welle Nord Reporter Torsten Creutzburg hat diese Orte besucht. In unserer vierteiligen Serie stellt er die Geschichten hinter den eigenartigen Ortsnamen und deren Bewohnern vor.

Schon die Fahrt nach Witzwort bei Tönning im Kreis Nordfriesland gleicht einem einstudierten Sketch. Wie festgetackert stehen die Kühe auf der Weide, ohne sich ansatzweise zu bewegen. Jedem vorbeifahrenden Auto gucken sie verdutzt hinterher, genauso wie kurz darauf Frau Nielsen. Sie beobachtet einen schlaksigen Kurierfahrer, der hektisch von Haus zu Haus hechtet, um Familie Hansen zu finden. Problem nur: Von den Hansens wohnen gleich zwei in der kleinen Straße. Frau Nielsen lacht herzlich, denn "hier ist es immer spaßig." Sie wohnt schon seit mehr als 45 Jahren im Ort, aber warum Witzwort Witzwort heißt, weiß sie nicht. "Keine Ahnung, hab' ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht", sagt sie.

Witzwort: In der Ruhe liegt der Wortwitz NDR 1 Welle Nord - Von Binnenland und Waterkant - 24.10.2017 20:05 Uhr Autor/in: Torsten Creutzburg Witzwort ist das Zuhause von 1.027 Einwohnern. Die Gemeinde hat einiges zu bieten, wie NDR Reporter Torsten Creutzburg auf seiner Tour festgestellt hat.







360 Seiten zum Nachschauen

Die Dame mit den roten Wangen macht dicke Backen, genauso wie Holger Wege, der die 1.027 Dorfbewohner in seinem kleinen Kaufmannsladen versorgt. Mit seiner Mimik könnte er glatt in jeder Pantomimegruppe auftreten. Warum der Ort allerdings Witzwort heißt, weiß er auch nicht. Nicht schlimm, findet er. "Man muss schließlich nur wissen, wo man nachgucken kann - und zwar in unserer Chronik", sagt er und weist dezent auf das 360-seitige Buch unterhalb des Verkaufstresens.

Viele Legenden um den Witz und das Wort

Geschrieben hat die Dorfchronik die Witzworter "Archivgruppe", die Angela Jansen leitet. Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder in einem kleinen Rotklinkerbau direkt neben der Kirche. Die liegt etwas erhöht und wurde einer Legende nach an dem Ort gebaut, an dem "zwei Kühe, die aneinander gebunden waren, sich niedergelassen haben", erklärt Inge Claussen, eine Ur-Witzworterin. Weil die Rindviecher weiß und schwarz waren, im Plattdeutschen witt und swart, "ist durch die Abwandlung daraus Witzwort entstanden", sagt die 81-Jährige, obwohl sie von dem Wahrheitsgehalt dieser Geschichte auch nicht 100-prozentig überzeugt ist.

Die Erklärung von Marlies Jannsen klingt da plausibler, während sie mit dem Finger über eine mehr als 150 Jahre alte Landkarte fährt: "Auf alten Karten wird Witzwort noch als Witteswort geschrieben. Das Witte bezieht sich dabei auf eine weiße Sandschicht, die sich von Lunden über Witzwort erstreckt - und die es heute noch gibt." Das Wort 'Wort' stammt dabei von Warft ab, weil die Orte früher immer auf Erhöhungen gebaut wurden, als Schutz vor Überflutungen.

Sehenswürdigkeiten gibt's genug

Auch wenn das über 665 Jahre alte Witzwort in nicht einmal drei Minuten durchfahren ist, Touristen stoppen hier regelmäßig, teilweise ganze Busladungen. Die gucken sich zunächst die ansässige Meierei an, die nach einem Brand 2008 wieder aufgebaut wurde und jetzt zu einer der modernsten Meiereien Europas zählt. Dann geht's weiter zum "Roten Haubarg" - einem mächtigen und typischen Bauernhaus mit Reet auf dem Dach und dem Eiderstedter Heimatmuseum unterm Dach. Zwischendurch werden noch Fotos an den Ortseingangsschildern gemacht, von denen "eins auch schon mal geklaut wurde", erinnert sich Hans-Joachim "Hansi" Radtke schmunzelnd, weil er den Rummel um seinen Heimatort nicht wirklich nachvollziehen kann. "Aber lustig ist es hier schon bei uns."

