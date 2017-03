Stand: 13.03.2017 12:20 Uhr

Windrad-Bauer Senvion schließt Werk Husum

Der Windkraftanlagen-Hersteller Senvion streicht in Deutschland 730 Arbeitsplätze. Davon sind auch Mitarbeiter aus Schleswig-Holstein betroffen. Das Unternehmen schließt seinen Standort in Husum (Kreis Nordfriesland) mit 300 Arbeitsplätzen. In Husum sind 100 Mitarbeiter direkt betroffen. Rund 120 Beschäftigten aus dem Service soll angeboten werden, an den Service-Standort Schleswig mit bisher nur zehn Beschäftigten zu wechseln. "Der Stellenabbau ist leider unvermeidlich, um das Unternehmen als Ganzes mit seinen dann rund 4.100 Arbeitsplätzen zukunftsfähig zu erhalten", sagte Vorstandschef Jürgen Geißinger. Der mit der Produktentwicklung beschäftigte Standort Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist kaum vom Stellenabbau betroffen.

Senvions wechselvolle Geschichte in Husum Schleswig-Holstein Magazin - 13.03.2017 19:30 Uhr Die Windanlagenproduktion in Husum startete Ende der 80er-Jahre. Mit ihr baute sich die Werft bis zu ihrer Insolvenz ein zweites Standbein auf. Repower, Suzlon und Senvion führten die Produktion fort.







Einschnitte an weiteren Standorten

Der Konzern verwies auf einen stärker werdenden Wettbewerbs- und Preisdruck. Deshalb sollen Teile der Produktion verlagert werden. Auch die Betriebsstätten in Trampe (Brandenburg) sowie der Standort der PowerBlades GmbH in Bremerhaven müssen dicht machen. Der Vorstand der Senvion S.A. will durch die Umstrukturierung jährlich rund 40 Millionen Euro einsparen. Vorstandschef Geißinger sagte, Senvion habe in den vergangenen beiden Jahren bereits Abläufe verbessert, Investitionen getätigt und neue Produkte entwickelt. Aber allein der für Senvion bislang starke deutsche Markt habe sich von mehr als 5,0 Gigawatt 2015 installierter Leistung auf 2,8 Gigawatt fast halbiert. "Die Preise haben sich in den vergangenen Jahren um rund 40 Prozent reduziert", sagte Geißinger.

Unternehmen hieß einst Repower

Senvion stellt Windenergieanlagen für den Onshore- und Offshore-Bereich her. Bislang beschäftigte der Konzern rund 4.000 Mitarbeiter. Produziert wird in Europa auch in Portugal. Der Konzern hat eine wechselvolle Geschichte: Einst hieß er Repower. Vor einigen Jahren wurde er vom indischen Windenergie-Konzern Suzlon an den US Hedgefond Centerbridge verkauft, der offenbar auf die Sanierung angeschlagener Unternehmen spezialisiert ist.

Windanlagen-Hersteller Senvion baut Stellen ab NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 13.03.2017 10:00 Uhr Autor/in: Peer-Axel Kroeske Das Windanlagen-Hersteller Senvion schließt sein Husumer Werk. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Beschäftigt sind dort 300 Mitarbeiter, davon knapp 200 in der Produktion.







