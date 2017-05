Stand: 12.05.2017 18:48 Uhr

Windkraftanlage im Kreis Nordfriesland gesprengt

Ein lauter Knall, ein Fall wie in Zeitlupe und dann war es um sie geschehen: In Oldersbek im Kreis Nordfriesland ist erneut eine Windkraftanlage gesprengt worden. Grund für diesen ungewöhnlichen Abriss ist das sogenannte Repowering, bei dem viele kleinere Alt-Anlagen durch leistungsstärkere Exemplare ersetzt werden. In dem Bürgerwindpark Oldersbek standen ursprünglich vier Windräder aus den 90er Jahren, drei sind mittlerweile gesprengt worden. Der Bürgermeister von Oldersbek, Hans-Joachim Müller, sagte, man habe sich für eine Sprengung der 1,3 Megawatt-Anlagen entschieden, da eine Demontage zu teuer gewesen wäre. Für die Zerstörung des Windrads wurden nach Angaben des Sprengmeisters acht Kilogramm Sprengstoff benötigt.

Der Fall einer Windkraftanlage Schleswig-Holstein Magazin - 12.05.2017 19:30 Uhr 13 Sekunden dauerte es von der Sprengung bis zum Fall auf den Boden. Übrig blieben nur eine Rauchwolke und Trümmer auf einem Feld in Oldersbek im Kreis Nordfriesland.







Windrad kann nicht mehr wiederbelebt werden

Häufig werden alte, leistungsschwache Windräder abmontiert und in anderen Ländern wieder aufgebaut und genutzt. Das ist bei der am Freitag gesprengten Anlage natürlich nicht mehr möglich. Die Trümmer liegen auf dem Feld und sollen demnächst abtransportiert werden.

Die Windkraftanlage war bereits beschädigt

Im Juli 2016 war das Windrad in Brand geraten. Das Maschinenhaus der Anlage in etwa 70 Metern Höhe hatte gebrannt. Rauch und Flammen waren damals bis ins knapp zehn Kilometer entfernte Husum zu sehen. Das Feuer konnte gelöscht werden, Verletzte gab es nicht.

