Will Kiel nur noch Kieler Obdachlosen helfen?

Von den 600 Menschen ohne festen Wohnsitz in Kiel ist fast jeder Dritte kein Kieler. Und diese "Zugereisten" könnten künftig wieder in ihre Heimatkommunen zurückgeschickt werden. Das jedenfalls überlegt die Stadt. Das gesamte Hilfesystem soll neu ausgerichtet werden. Ein entsprechendes Positionspapier stößt nun auf heftige Kritik. Darin steht: Die Landeshauptstadt will Obdach- und Wohnungslose nur noch unterstützen, wenn sie auch echte Kieler sind.

Keine Unterstützung für ortsfremde Obdachlose? Schleswig-Holstein Magazin - 10.04.2017 19:30 Uhr Laut einem Positionspapier will Kiel künftig nur noch "eigene" Obdachlose unterstützen, Ortsfremde werden an den letzten Aufenthaltsort zurückgeschickt. Kritiker sind fassungslos.







Kieler Pläne rechtswidrig?

Wer sich in Kiel obdachlos meldet und nicht aus der Landeshauptstadt kommt, der könnte in Zukunft an seinen Heimatort verwiesen werden. Und wenn keine Selbsthilfe möglich ist, soll er dafür auch von der Stadt ein Bahnticket gestellt bekommen. Jo Tein vom Kieler Straßenmagazin Hempels kann die Pläne nicht verstehen: Denn obdachlos zu sein, "dahinter steckt eine Notlage", so Tein. Wenn jemanden dieses Schicksal in einer anderen Stadt oder einem anderen Bundesland widerfährt, dem sollte hier nicht die Hilfe verweigert werden, findet Tein. Das findet auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Sie hält die Pläne der Stadt Kiel für rechtswidrig.

Konzept könnte Nachahmer finden

Die Landeshauptstadt argumentiert mit dem Wohnungsmangel. Soziale Wohnungen sind knapp, um sie konkurrieren Flüchtlinge, Geringverdiener, Obdachlose. Jo Tein vom Hempels bezweifelt, dass das nur ein Kieler Problem ist. Er befürchtet, dass sich die anderen Städte an Kiel ein Beispiel nehmen könnte.

"Es geht um Prävention"

Jeder hat das Recht, seinen Wohnsitz frei zu wählen, das ist im Grundgesetz verankert. Zwingen kann die Stadt die Obdachlosen also nicht, Kiel zu verlassen. Der Sozialdezernent der Stadt Kiel, Gerwin Stöcken (SPD), setzt auf Beratung und stellt im NDR Interview klar: Niemand wolle drastisch gegen Wohnungslose vorgehen, "wir wollen die Gesamtsituation einschätzen".

Zwischen ortsfremden und einheimischen Obdachlosen zu unterscheiden, gehe völlig an der Realität vorbei, räumt Stöcken ein. "Dennoch müssen wir gucken, warum kommen sie und lassen alles hinter sich." Es gehe um Prävention, "es ist kein Vertreibungsansatz", so der SPD-Politiker. Am Ende gehe es auch darum zu fragen: Wenn jemand zum Beispiel aus Mannheim nach Kiel kommt, warum hat er sich nicht in Mannheim Hilfe geholt?

Auch Hilfsmaßnahmen im Papier

Das Positionspapier sieht auch Hilfsmaßnahmen vor. So will die Stadt bereits im Vorfeld aktiver werden, um Obdachlosigkeit zu verhindern. Das neue Konzept soll noch mit den Trägern der Sozialverbände diskutiert werden, voraussichtlich im Sommer.

