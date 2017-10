Stand: 05.10.2017 13:00 Uhr

"Condor"-Unglück: Kenter-Risiko bei Kuttern zu hoch?

Es war am frühen Morgen des 6. Februar 2016, als der Fischkutter "Condor" von Burgstaaken auf Fehmarn zu einer Fangfahrt aufbrach, von der er nie wieder zurückkehrte. Am Abend fanden Rettungsmannschaften die Leichen der beiden Fischer in der Ostsee. Das gesunkene Wrack wurde erst drei Tage später auf dem Meeresgrund entdeckt. Seitdem versuchte die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) in Hamburg mit Experten herauszufinden, welche Tragödie sich auf dem Meer abgespielt hatte. Nun hat sie ihren Abschlussbericht vorgelegt. Ein 143 Seiten umfassendes Dokument, das nicht nur den Unfallhergang rekonstruiert, sondern auch brisante Fragen zur Sicherheit aller Fischkutter auf Nord- und Ostsee aufwirft.

Wrack lag in 22 Metern Tiefe

Doch zunächst ein Rückblick, wie alles begann. Das Wrack der "Condor" lag etwa sechs Kilometer östlich von Fehmarn, in 22 Metern Tiefe. Erste Videoaufnahmen von Tauchern zeigten keine nennenswerten äußerlichen Schäden, die einen Hinweis auf die Unglücksursache hätten geben können. So entschied Ferenc John, der Leiter dieser BSU-Ermittlung, schnell: "Das Wrack muss gehoben werden, wenn wir herausfinden wollen, was sich dort auf der Ostsee abgespielt hat." Ein Bergungsunternehmen braucht mehrere Tage, um den Kutter zu heben und zur weiteren Untersuchung nach Warnemünde zu bringen. Ferenc John und sein Kollege Dirk Dietrich erinnern sich noch genau an die erste Begutachtung. "Auffällig war sofort, dass der sogenannte Fischraum, also der große Laderaum im Rumpf des Kutters, vollkommen leer und sauber war.“

Fischer meldeten großen Fang, doch der Laderaum war leer

Da die beiden Fischer noch Minuten vor dem Unglück per Handy einen großen Fang von insgesamt rund 3.750 Kilogramm bei ihrer Fischereigenossenschaft im Hafen angemeldet hatten, gehen die Ermittler davon aus, dass der komplette Fisch in Kisten an Deck gestaut wurde. Der Kutter wird dadurch einen hohen Schwerpunkt gehabt haben. "Hinzu kommt, dass der Treibstofftank fast leer war, sodass dadurch ein wichtiges Gegengewicht im Rumpf des Schiffes fehlte", erklärt Dirk Dietrich. Experten vom Landeskriminalamt in Hamburg wurden damals zur Unterstützung angefordert. Sie vermaßen das Wrack bis ins letzte Detail mit einem 360 Grad-Laserscanner. Schließlich ließ ein externer Sachverständiger das Wrack zerlegen und alle wichtigen Bauteile genau wiegen. Am Computer berechnete er dann die Stabilität der "Condor".

"Der Kutter hatte ein sehr schlechtes Aufrichtvermögen durch seinen hohen Schwerpunkt", erläutert Jan Hatecke und erklärte den genauen Hergang. "Zum Unglückszeitpunkt haben die Fischer das Ruder hart Steuerbord eingeschlagen, sind eine scharfe Rechtskurve gefahren. Dabei ist der Kutter auf die linke Seite gekippt, konnte sich nicht wieder aufrichten, weil zu wenig Gewicht im Rumpf war."

Der Kutter muss rasend schnell gesunken sein

Die "Condor" ist vermutlich sofort voll Wasser gelaufen, rasend schnell untergegangen. Und dann haben auch noch die Rettungsmittel an Bord versagt. Unfallermittler Dirk Dietrich erklärt, dass der Kutter "eine Notsignal-Boje hatte, die aber wohl mit runtergedrückt wurde. So konnte sie nicht an die Oberfläche aufschwimmen und ein Notsignal senden." Besonders gravierend war, dass sich auch die Rettungsinsel an Bord nicht aufbläst, obwohl sie erst wenige Wochen vorher zum Service war. "Das Wartungsunternehmen hat die Reißleine falsch gepackt, sodass die Insel sich unten am Wrack verhakt hat und nicht funktionierte", schildert Ferenc John von der BSU die dramatische Situation.

