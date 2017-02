Stand: 11.02.2017 12:11 Uhr

Wesselburen sucht die Könige der Kugeln

Eine ruhige Kugel schieben - das wollen 400 Freizeitsportler im Kreis Dithmarschen an diesem Wochenende eher nicht. Es geht schließlich um die Landesmeisterschaft im Boßeln. Wesselburen hat zum zweitägigen Verbandsfest geladen und das Programm ist auf Höchstleistung ausgelegt: Zum Auftakt heute geht es um den Weitwurf im sogenannten Standboßeln. Dabei geht es darum, die Boßel-Kugel so weit wie möglich zu werfen. Am Sonntag steht Feldboßeln auf dem Programm. Die Teilnehmer müssen mit einer bestimmten Anzahl von Würfen, eine möglichst große Strecke zurücklegen.

Boßeln in Wesselburen: Schwung, Kraft und Technik















Boßeln hat lange Tradition

Boßeln ist ein Art "Straßen-Kegeln" und gilt in Schleswig-Holstein vor allem an der Westküste als Heimatsport. In Dithmarschen und Nordfriesland gelten Boßler als angesehene Sportler. Dabei hat Boßeln eine lange Tradition: Als die Römer Friesland erobern wollten, flogen ihnen plötzlich getrocknete Lehmkugeln um die Ohren. Darauf waren die Angreifer nicht vorbereitet: Sie ergriffen die Flucht. So erzählen es Aufzeichnungen römischer Historiker. Die Tradition hat sich gehalten: Etwa 2.000 Jahre später fliegen die Kugeln immer noch. Allerdings sind die nicht mehr aus Lehm, sondern aus Gummi oder Kunststoff.

